Агуа Санта и Санту-Андре встречаются друг с другом на 11-м свидании

Местная команда встречает матч в этот день с усиленным настроением после победы в предыдущий день. Со своей стороны, визит добавил только одно очко, и у него будет возможность увеличить преимущество в борьбе, чтобы подняться на позиции.

Агуа Санта победила Понте Прету со счетом 1:0 в предыдущем матче. В последних 4 сыгранных матчах он выиграл в 1 матче и проиграл 3 раза.

Санту-Андре сравнялся со счетом 0:0 против Итуано накануне. В последних матчах он выиграл 1 победу, 1 поражение и 2 ничьи.

Агуа Санта и Санту-Андре будут измерены завтра в 15:00 (время Аргентины). Матч, соответствующий 11-й дате чемпионата Бразилии - Паулиста 2022 года, пройдет в муниципальном районе Хосе Батиста Перейра Фернандеш.

Флавио Родригес де Соуза будет отвечать за справедливость в матче.

Расписание движения в Агуа-Санта и Санто-Андре, в зависимости от страны

Аргентина: 15:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 13:00

Мексика CST и Никарагуа: 12:00

MST в Мексике: 11:00

PST в Мексике: 10:00 утра

Венесуэла: 14:00

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