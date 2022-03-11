Агуа Санта и Санту-Андре встречаются друг с другом на 11-м свидании

Местная команда встречает матч в этот день с усиленным настроением после победы в предыдущий день. Со своей стороны, визит добавил только одно очко, и у него будет возможность увеличить преимущество в борьбе, чтобы подняться на позиции.
Агуа Санта победила Понте Прету со счетом 1:0 в предыдущем матче. В последних 4 сыгранных матчах он выиграл в 1 матче и проиграл 3 раза.
Санту-Андре сравнялся со счетом 0:0 против Итуано накануне. В последних матчах он выиграл 1 победу, 1 поражение и 2 ничьи.
Агуа Санта и Санту-Андре будут измерены завтра в 15:00 (время Аргентины). Матч, соответствующий 11-й дате чемпионата Бразилии - Паулиста 2022 года, пройдет в муниципальном районе Хосе Батиста Перейра Фернандеш.
Флавио Родригес де Соуза будет отвечать за справедливость в матче.
Расписание движения в Агуа-Санта и Санто-Андре, в зависимости от страны
- Аргентина: 15:00
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 13:00
- Мексика CST и Никарагуа: 12:00
- MST в Мексике: 11:00
- PST в Мексике: 10:00 утра
- Венесуэла: 14:00
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