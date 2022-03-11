Аганцо подчеркивает важность соглашения о профессионализации женской лиги

Мадрид, 11 марта Президент Ассоциации испанских футболистов (AFE) Дэвид Аганцо подчеркнул важность коллективного соглашения для женского футбола, так что профессионализация Первой Ибердролы «не будет зависеть только от четырех или пяти клубов, которые значительный экономический потенциал». Аганцо выразила себя в круглом столе на тему «Лидерство и влияние», в рамках конференции, организованной ISDE (Высшим институтом права и экономики) и компанией Womanthon, посвященной женскому движению, под названием «Лидерство без разрешения». «Вот уже два года AFE работает и борется за профессионализацию Первой Ибердролы, которая является ключом к консолидации трудовых отношений женщин-футболистов», - сказала она, посчитав «подписание Коллективного соглашения решающим». «Это означало, что эта профессионализация зависела не только от четырех-пяти клубов, которые обладали значительным экономическим потенциалом, но и от всех из них», - сказал он, сообщает AFE. Профессионализация женской лиги сделает еще один шаг в следующий понедельник, 14-го числа, после утверждения Советом директоров Высшего спортивного совета (CSD) устава, который позволяет запустить первую женскую профессиональную футбольную лигу в Испании. В своей речи Дэвид Агансо отметил, что «если женщина не является профессионалом в своей спортивной жизни, она логично хочет искать другое место работы, чтобы обрести экономическую стабильность в своей жизни», и напомнил, что «из 63 спортивных федераций в Испании только две возглавляются женщинами: Rescue and Rescue и Rowing ». «Я считаю себя борцом за женщин-футболистов, и поэтому их коллективный договор адаптирован к трудовым правам мужчин», - напомнил президент AFE, который ясно говорит, что «профсоюз необходим для прогресса, все вместе проще», - добавил он. Аганцо, который также председательствует во Всемирном союзе профессиональных футболистов FIFPRO с 26 ноября, провел панельную дискуссию с Еленой Форт, вице-президентом ФК «Барселона», Иоландой Харамильо, финансовым директором Евролиги по баскетболу, Киёми Сересо, генеральным директором T3N Sport & Investment, и Карме Сабри, директором отдела кадров территориального управления Барселоны в CaixaBank. ШЕФ ВМО/АРХ