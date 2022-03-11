Через четыре дня они освобождают военнослужащего, незаконно удерживаемого в Сан-Висенте-дель-Кагуане (Какета)

Проведя четыре дня, был освобожден профессиональный солдат Хуан Себастьян Бонилья Мело, который был незаконно задержан группой граждан, участвовавших в придорожной рубке против военных, которые проводили операцию против вторжения на землю, соответствующую охраняемой зоне парка национальный гражданин Серрания-дель-Чирибикете, который расположен между департаментами Гуавьяре и Какета.

По словам командующего Объединенным командованием № 3 генерала Альберто Рамиреса Санчеса, солдат был освобожден благодаря работе ведомственных подразделений.

«Благодаря вмешательству Управления омбудсмена и в сопровождении муниципального представителя Сан-Висенте-дель-Кагуан был освобожден профессиональный солдат, похищенный захватчиками из национального парка в воскресенье, 6 марта», - сообщил он.

Старший чиновник заявил, что с военными обращается группа специалистов в нескольких областях и что соответствующая жалоба была подана, поскольку он заявил, что это незаконное задержание.

«Солдат посещает междисциплинарная группа, состоящая из профессиональных сотрудников из медицины, психологии, социальной работы и права, для улучшения соответствующей оценки и мониторинга его состояния. Денонсация похищения была подана 8 марта в компетентные органы для установления ответственности и продвижения судебного разбирательства, которое может состояться», - сказал генерал.

На радиостанции Каракол они сообщили, что солдат принадлежит к оперативной группе «Омега» и что он разрабатывает вспомогательные операции в рамках плана Артемиды, с помощью которых он стремится бороться с вторжением на земли, соответствующие резервному району, который был объектом вторжений и пожары, которые даже привели к возникновению чрезвычайной экологической ситуации из-за плохого качества воздуха в Боготе с точки зрения распространения горящего дыма.

Генерал Рамирес указал, что в этом районе будут продолжены операции по восстановлению районов, которые были незаконно захвачены.

«Объединенная оперативная группа «Омега» продолжит проводить незавершенные операции по защите окружающей среды в рамках операции «Артемида», атакуя преступления, связанные с вторжением в район, нанесением ущерба природным ресурсам и пожарами», - добавил офицер.

В газете El Tiempo они сообщили, что после военной операции здесь был придорожный дом, в котором был убит мирный житель, сожжены три дома и взорвана дорога, как сообщают местные организации и сами власти.

Они сообщали в боготской газете, что столкновение могло произойти между крестьянскими и коренными общинами деревни Эль-Триунфо и Кабильдо ла Эсперанса коренного населения в сельском районе Сан-Висенте-дель-Кагуан (Какета).

Согласно Мета-сельскому, этническому и народному экологическому плану, Какета и Гуавьяре осудили, что во время военной операции они напали на дома крестьянина и коренного населения с помощью взрывчатых веществ, которые они цитировали в «Эль-Тьемпо».

Сам губернатор Кабильдо коренного населения Ла Эсперанса Рейнальдо Кебрада заявил в боготской газете, что помимо взрывов в домах пять человек из этой общины остались пропавшими без вести.

Даже мэр Сан-Висенте-дель-Кагуан Ями Алей Хиральдо отверг, что взрывные устройства были установлены на сельской дороге, соединяющей две деревни, и потребовал присутствия организаций Personería и правозащитных организаций для начала соответствующих диалогов, сообщили они в этих СМИ. аутлет.





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