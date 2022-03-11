Пенсия AFP 2022: баланс средств и шаги, которые необходимо предпринять, чтобы узнать, достаточно ли меня для новой пенсии

Если вы перуанцы и работаете, вы должны знать, как работают администраторы пенсионных фондов (AFP). Как известно, банки Podemos, Peru и Peru Libre представили в Конгресс законопроекты, предусматривающие отзыв АФП. взносы на 100%.

Еще одна представленная законодательная инициатива - это предложение, направленное на разрешение на снятие до 50% средств AFP на покупку или амортизацию первого имущества, поскольку в настоящее время на эти цели может быть выделено только 25% фонда.

Чтобы узнать, сколько денег у вас в AFP, первым способом является заявление, которое AFP отправляет каждые четыре месяца на ваш домашний адрес или виртуально на вашу электронную почту. Если вы не можете проверить это с помощью этих средств, у вас есть возможность просмотреть его на официальных страницах или в приложениях каждого юридического лица:

- AFP Integra: если вы являетесь аффилированным лицом этого администратора, вы можете перейти по следующей ссылке: www.afpintegra.pe/login-session. На указанной странице вы указываете свой идентификационный номер и пароль.

- AFP Premium: зайдите на страницу по следующей ссылке и в разделе «Моя учетная запись» вы вводите свой идентификационный номер и пароль.

- AFP Habitat: чтобы проверить выписку со счета в этом AFP, вы должны перейти по этой ссылке: www.afphabitat.com.pe/my-account/

- Profuturo AFP: если вы являетесь аффилированным лицом этого AFP, вы можете щелкнуть эту ссылку, чтобы просмотреть выписку по счету.

Еще один способ получить виртуальный доступ — загрузить приложение из AFP и проверить выписку со счета. Вы также можете запросить подробный отчет обо всех ваших взносах и движениях с момента вступления в AFP, а также о комиссиях и накопленном балансе.

1. Если вы хотите снять свой пенсионный фонд, вам нужно зайти на консультационный веб-сайт и проверить, в какие дни разрешено подавать заявление, в соответствии с последней цифрой вашего DNI.

2. Затем вам нужно будет заполнить запрошенные данные и нажать «Проконсультироваться». Если появится сообщение, подтверждающее, что вы имеете право на частичное снятие средств.

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3. Перейдите в раздел Запрос на регистрацию. В нем введите такую информацию, как ваш номер телефона, департамент, провинция и район проживания, и укажите, есть ли у вас собственный банковский счет, на котором вы можете получить экстренное снятие средств. В этом случае выберите свой банк и добавьте номер счета. В противном случае вы можете следовать процедуре, но ваш AFP свяжется с вами в течение следующих нескольких дней для согласования выплаты.

4. Наконец, зарегистрируйте свой запрос и подождите до 3 рабочих дней, чтобы получить вывод средств на размещенный счет.

КАК УЗНАТЬ, К КАКОМУ AFP Я ПРИНАДЛЕЖУ?

Чтобы у вас не было сомнений, вам просто нужно зайти на сайт Управления банковского и страхового дела Перу и выполнить следующие действия:

Шаг 1. Войдите в веб-платформу SBS.

Шаг 2: Выберите опцию поиска по имени и фамилии.

Шаг 3: Напишите фамилию отца, фамилию и имя матери.

Шаг 4: нажмите «Поиск», и все готово. Появится вся необходимая информация.

ЗАКОНОПРОЕКТ, РАЗРЕШАЮЩИЙ ВЫВОД 100%

Цель этой инициативы заключается в том, чтобы «дать возможность гражданам распоряжаться имеющимся у них балансом после использования преимуществ Закона № 31192, чтобы иметь возможность противостоять экономическому кризису, который затрагивает их семьи».





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