Уругвайский полицейский менее чем за неделю спас жизни двух младенцев

Впервые полицейский Даниэль Абреу спас ребенку жизнь в прошлую субботу в восточном городе Мело. Мать позвала на помощь в полицию, потому что ее 25-дневный ребенок тонул и со стола радио приказали приехать на место происшествия полицейский мобильный.

Абреу, находившийся неподалеку, услышал звонок и продолжил сообщать, что он и его спутник направляются туда, сообщает Серро Ларго Аль Диа.

По прибытии на место происшествия мать ребенка подошла к машине и попросила полицию о помощи, потому что ее сын находился в синюшном состоянии и не плакал, что происходит, когда в крови низкое содержание кислорода, что приводит к синеватому окрашиванию кожи.

Оценив ситуацию, полицейский решил, что вовремя не приедет в отделение неотложной помощи, поэтому начал массировать спину и небольшие избиения. Процедура позволила ребенку выйти из строя и начать плакать.

В тот же день мать опубликовала сообщение в социальных сетях, в котором говорилось: «Этот полицейский вчера спас жизнь моему 25-дневному тонувшему, аплодисменты и благодарность от нашей семьи, так как я работаю в сфере здравоохранения и полностью заблокировал себя, сегодня этот полицейский по имени Дэниел пришел посмотреть, как мой bb большое спасибо за то, что больше таких людей. Этим занимается не только кто-либо..»

В четверг Абреу снова пришлось вмешаться в очень похожую ситуацию. Через неделю после спасения жизни ребенка это повторилось снова с тем же успехом.

По этому случаю полицейский спас жизнь 21-дневного ребенка, который является дочерью полицейского, который работает в той же секции и смену, что и он, сообщает местная газета La Red Independiente.

Факты произошли так же, как и в предыдущем случае. Мать девочки вызвала полицию, чтобы помочь утопающей дочери. В этот момент Абреу отправился в указанный дом и оказал ему первую помощь, спасая ему жизнь. Затем он перевел ее в медицинский центр.

Об этом было сообщено министру внутренних дел Луису Альберто Хеберу, который направил ему личное послание с признательностью за проделанную работу.

В обоих случаях полицейский Абреу оказал первую помощь младенцам, а затем направил их в центры по уходу Пиксабей.

Полицейские спасают детей

В Уругвае, и особенно во внутренних районах страны, случаи, когда полицейские спасают жизни детей, не являются чем-то странным. Например, 19 февраля полиция в Сальто (на севере страны) обнаружила 38-летнюю женщину на полу ванной своего дома с двумя младенцами. Оба были завернуты в полотенца, и у нее все еще была пуповина, потому что она только что родила, согласно информации из полицейского управления этого департамента.

Один из двух младенцев был фиолетовым, поэтому полицейские, присутствовавшие там, оказали ему первую помощь на месте, а затем перевели в Центр медицинской помощи Сальто, поскольку это было ближайшее место ухода. По прибытии обоим детям была оказана немедленная помощь, и они остались живы.





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