Саудовский нефтеперерабатывающий завод сбит дроном

Нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде стал объектом атаки беспилотников, которая не привела к жертвам или прерыванию работы, сообщило в пятницу министерство энергетики Саудовской Аравии, которое цитирует официальное пресс-агентство SPA.

Эта атака произошла в то время, когда военная интервенция России в Украину, начавшаяся 24 февраля, вызывает опасения на мировых рынках.

Цены на газ и нефть, товары которых является крупнейшим производителем России, резко выросли с начала военного наступления.

Этот акт «саботажа и терроризма», согласно SPA, следует за серией аналогичных нападений на саудовскую инфраструктуру, совершенных повстанцами-хуситами в Йемене, где они сталкиваются с коалицией во главе с Саудовской Аравией.

«Нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде был атакован беспилотником, что вызвало небольшой пожар, который уже был потушен», - заявили в министерстве, не обвиняя хуситов.

Нападение произошло в четверг утром и «не повлекло за собой жертв. Транспортировка нефти и ее производных не пострадала», - говорится в этих источниках.

бур/т/вл/бфи/бл/ес