Судья блокирует попытку Трампа подать в суд на писателя, который утверждает, что изнасиловал ее

Нью-Йорк, 11 марта Федеральный суд в Нью-Йорке сегодня заблокировал попытку бывшего президента США Дональда Трампа подать в суд и получить финансовую компенсацию от писателя Э. Джин Кэрролл, который утверждает, что бывший президент изнасиловал ее в примерочной магазина. Писательница, которая 26 лет отвечала за колонку «Ask E. Jean» журнала «Elle», сообщила в книге в 2019 году, что в 1995 году Трамп, в то время агент по недвижимости миллионера, изнасиловал ее в гримерке популярного универмага в Нью-Йорке, однако Трамп обвинил ее в лжеце и утверждал, что она пыталась продать только что написанную книгу. Ответом Кэррол было подать на нее в суд за клевету в ноябре 2019 года на том основании, что тогдашний президент нанес ущерб ее репутации и карьере за отрицание обвинения, на что Трамп ответил аналогичной жалобой на нее. Это было опровергнуто сегодня судьей Льюисом Капланом из федерального суда южного округа Нью-Йорка на Манхэттене. Каплан считает, что намерение Трампа, избранного президентом в ноябре 2016 года, состоит в том, чтобы еще больше отложить иск Кэррола о диффамации, который мог быть разрешен давно, и напомнил, что бизнесмен-миллионер ждал 14 месяцев, чтобы подать свою новую жалобу. Магистрат далее заявляет, что подсудимый не предложил «удовлетворительной причины» для этой задержки и что после того, как Кэрролл подал иск, он пытался избежать получения уведомления об этом из своего дома в Нью-Йорке или из Белого дома. Наконец, уведомление об иске пришлось отправить по почте. Судья также критикует бывшего президента за то, что он задержал процесс судебного разбирательства, подав несколько «несерьезных» ходатайств. После этой жалобы Трамп заверил, что Кэрролл, которому сейчас 78 лет, лжет, что не знает ее - несмотря на их фотографию в книге - он сказал, что она не «в его вкусе» и что он просто хотел привлечь внимание, чтобы продать свою новую книгу. Он также предположил, что Кэрролл вступил в сговор с Демократической партией, чтобы навредить ему политически. Среди аргументов ее иска писательница заявляет, что читатели больше не хотели писать женщине, которую президент назвал лжецом.