Книга, в которой содержатся советы для достижения успеха в разрозненном мире

В современном мире появляются новые перспективы производительности; постепенно этот термин больше не связан исключительно с динамикой работы, чтобы быть показателем благополучия и личностного роста, что усиливает необходимость внедрения организованного распорядка дня и методов работы с целью достижения достижений, поскольку будь то личная или командная динамика.

Обложка «Фокус», Кэл Ньюпорт. Фото: Амазонка

Но как мы можем определить решающие факторы при осуществлении правильного организационного процесса? Отвлекающие факторы не всегда определяются действиями вне выполняемой работы, иногда это шаги, которые необходимо предпринять для выполнения задач, однако концентрация на выполнении только одной из задач и особенно на осознании времени, определенного для каждой из них. В настоящее время этот процесс становится все более частым, что приводит даже к истощению, чувству разочарования, беспокойства и высокой непродуктивности.

Кэл Ньюпорт, автор книги «Фокус на»

По словам Кэла Ньюпорта, профессора компьютерных наук Джорджтаунского университета Кэла Ньюпорта, этот уровень концентрации становится все более ценным активом в конкурентной среде, сосредоточенность на одной деятельности в современном мире обусловлена рутинными и быстрыми процессами, что считается странным. особенно в условиях постоянной бомбардировки ловушек, которые отвлекают наше внимание.

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«Фокус» - это книга, которая дает руководство по усердной работе, усвоению информации за меньшее время, эффективному решению проблем и достижению выдающихся результатов, что приводит к личному удовлетворению и положительному влиянию на работу. Основанная на четырех практических правилах, эта книга демонстрирует ценность развития и повышения уровня концентрации в мире, который поощряет гиперсвязь и «многозадачность». Этот текст особенно выделяется среди каталога Ньюпорта, который также включает в себя «Цифровой минимализм» (2021), блог «Учебные хаки», в котором расшифровываются «коды успеха» как в учебе, так и на работе. и «Фокус» (2022), сборник четырех правил успеха в эпоху отвлечения внимания.

В подкасте «Deep Questions» Кэл Ньюпорт распространяет свое сообщение о личностном росте и методах производительности

Автор также регулярно участвует в работе журналов New York Times, New Yorker, Wired, ведет подкаст «Глубокие вопросы», а также был номинирован на премию Goodreads Choice Award в категории «Наука и технологии». Его книги классифицируются как тексты, представляющие интерес по темам, начиная от психологии, бизнеса, личностного развития, коучинга, заканчивая самопомощью и личностным ростом.



