4-0. Вильстерманн разгромил Гуабиру и остался в одном шаге от квалификации

Ла-Пас, 10 марта Вильстерманн разбил Гуабиру со счетом 4:0 в этот четверг в поединке между боливийскими командами за Кубок Судамерикана на стадионе Феликса Каприлеса в Кочабамбе и вместе с этим сделал фундаментальный шаг к выходу в групповой этап турнира. Голами под руководством чилийского тренера Мигеля Понсе были завоевания аргентинцев Хавьера Сангинетти (24) и Андреса Чавеса (38), бразильца Сержиньо (54) и боливийца Родриго Варгаса (91). Начало матча было скромным: две осторожные команды стремились проверить соперника, хотя Вильстерманн вскоре начал плести свою игру вокруг общества бразильца Сергиньо и аргентинского Сангинетти. Именно эта пара стала причиной первого гола после переполнения бразильца и завершения Сангинетти после неудачного отскока от обороны команды «Азукареро». После открытия счета динамика не изменилась, поскольку каким-либо предварительным визитом для достижения равенства воспользовались «Красные Кочабамба», которые использовали пространства, оставленные соперником. Так пришел второй гол, когда Сангинетти включил своего соотечественника Чавеса в быструю контратаку пасом тако, который приговорил кроссоверным выстрелом. Во втором тайме тренер Гуабиры, боливиец Виктор Уго Антело, рискнул выбить защитника и отправил на поле эквадорского нападающего Кевина Мину. Однако давление «Авиадора» было настойчивым до тех пор, пока парагвайский судья Дерлис Лопес не приговорил фол в этом районе к максимальному наказанию, и именно Сержиньо забил третий гол за ночь. Печать на ночь сновидений была надета Варгасом, когда матч близился к концу. Матч-реванш состоится в следующий четверг в боливийском городе Монтеро. - Технический лист: 4. Вильстерманн: Луис Фернандо Карденас; Сантьяго Эчеверрия, Франсиско Родригес, Карлос Энрике Аньес, Эдемир Родригес; Луис Варгас, Сержиньо (m.81, Эдсон Перес), Мойзес Вильярроэль (m.81, Кристиан Мачадо), Андрес Чавес (62, Умберто Осорио); Хавьер Сангинетти (m.69, Кристиан Чавес) и Сезар Меначо (m.69, Луис Варгас). Тренер: Мигель Понсе. 0. Гуабира: старейшина Арауз; Алехандро Мелеан (56 лет, Альваро Кирога), Фран Супаябе, Луис Уртадо (46 лет, Кевин Мина), Нельсон Амарилла, Дэвид Роблес; Диего Ойос (55 лет, Брахиан Эгуэс), Джон Хайро Веласко, Карлос Монтенегро (м.69, Лайонел Фигероа), Хуан Годой (m. 78), Густаво Передо) и Луиса Леаля. Тренер: Хосе Табоада. Голы: 1:0, m.24: Хавьер Сангинетти. 2-0, m.38: Андрес Чавес. 3-0, m.54: Сержиньо, с пенальти. 4-0, m.91: Родриго Варгас. Рефери: парагваец Дерлис Лопес предупредил Роблеса и Сергиньо. Инциденты: первый матч первого этапа Кубка Судамерикана проходил на стадионе им. Феликса Каприлеса в Кочабамбе. ШЕФ грб/автомобиль