26 трупов иммигрантов найдено в пустыне Аризона в 2022 году

Тусон (Аризона, США), 11 марта Власти и гуманитарные организации в Аризоне (США) сообщили в пятницу, что до сих пор в этом году они нашли тела 26 иммигрантов в пустыне этого штата, на границе с Мексикой, только 3 из которых были идентифицированы. Согласно отчету гуманитарной группы «Сострадательные границы», цифры основаны на отчетах медицинского эксперта округа Пима, организации, которая получает все тела и останки мигрантов, найденных в пустыне Аризона. Гуманитарная группа сообщила, что идентифицированы только три из найденных трупов. Хотя эта цифра немного ниже, чем 33 тела, о которых сообщалось за тот же период в 2021 году, гуманитарные группы проявляют осторожность. «Мы начинаем год, потому что из-за всех ограничений на пересечение границы эти цифры могут быстро возрасти, особенно летом, когда температура в пустыне невыносима», - сказала Эфе Джон Уайт, член организации «Сострадательные границы». Власти сообщили в общей сложности о смерти 226 иммигрантов на границе Аризоны в 2021 году, что стало новым рекордом с тех пор, как в 2006 году «Сострадательные границы» начали подсчитывать количество смертей. За последние 16 лет Сострадательные границы задокументировали гибель более 3700 иммигрантов на границе Аризоны с Мексикой. мл/имс/л