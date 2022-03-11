26 трупов иммигрантов найдено в пустыне Аризона в 2022 году

Тусон (Аризона), 11 марта Тела 26 иммигрантов, из которых были идентифицированы только трое, были обнаружены в этом году в пустыне Аризона, на границе с Мексикой, сообщили в пятницу власти и гуманитарные организации в Аризоне (США). В отчете гуманитарной группы «Сострадательные границы», основанном на данных Управления медицинского эксперта округа Пима, которое получает все тела и останки мигрантов, найденных в пустыне Аризоны, подробно говорится, что были идентифицированы только три из найденных тел. Хотя эта цифра несколько ниже, чем 33 тела, о которых сообщалось за тот же период прошлого года, гуманитарные группы проявляют осторожность. «Мы начинаем год, потому что из-за всех ограничений на пересечение границы эти цифры могут быстро расти, особенно летом, когда температура в пустыне невыносима», - сказала Эфе Джон Уайт, член организации «Сострадательные границы». Власти зарегистрировали в общей сложности 226 случаев смерти иммигрантов на границе с Аризоной в 2021 году, что стало новым рекордом с тех пор, как в 2006 году «Сострадательные границы» начали подсчитывать количество смертей. За последние 16 лет Сострадательные границы задокументировали гибель более 3700 иммигрантов на границе Аризоны с Мексикой. ШЕФ мл/имс