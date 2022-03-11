2-1. Wanderers поднимается перед Серро-Ларго и растягивает свое хорошее время

Монтевидео, 10 марта С двумя голами за последние 16 минут игры Монтевидео Уондерерс победил Серро Ларго со счетом 2:1 в одном из скрещиваний уругвайских клубов на первом этапе Кубка Судамерикана. Таким образом, «Богемиан» вышел на международный уровень в тот хороший момент, который он переживает в местном турнире по апертуре. Несмотря на различные реалии, в которых они живут сегодня, обе команды вышли на поле с идеей быстро забивать, и это заставило их изменить атаку за атакой, поскольку судья ознаменовал начало игры. Второй в Апертуре и с возможностью быть единственным лидером, если он добавит до трех в своем следующем матче, Уондерерс сделал ставку на короткое касание в центре поля, на подъемы стороны Хуана Акосты и на силу Эрнана Риверо в воздушной игре. Фактически, аргентинский нападающий не раз усложнял оборону соперника, который на первом этапе играл великую фигуру голкипера Лусеро Альвареса. Две эффектные обложки футболиста с прошлым в колумбийской и мексиканской командах гарантировали ноль в ворота команды, которая также осмелилась атаковать. Последний в Апертуре, набрав всего два очка после пяти сыгранных игр, гость оставил эту реальность в стороне, чтобы перейти к голу, который защищал Игнасио де Арруабаррена. Схема, созданная правым флангом, и хорошая обработка мяча Аугусто Максом были одним из видов оружия команды, которая подошла двумя дальними ударами: один Кристьян Тисон, который ушел далеко, и один Маркос Энрике, который был почти потерян. С благими намерениями, но с отсутствием цели и выдающимися вратарями, занавес на первом этапе упал с ничьей без такого количества. Во втором тайме эта реальность быстро изменилась, когда Эмилиано Вильяр переполнился справа и послужил прострелом для Леандро Онетто, который воспользовался ошибкой в защите, чтобы пробить ноль и заставить горстку фанатов, которые следили за посетителем, кричать. Со счетом 0:1 против «Уондерерс» быстро пошел на ничью, которая была дважды проиграна, оба были созданы аргентинцем Риверо. Однако вскоре «Богемиан» смог изменить результат. На 74 и 79 минуте Риверо и Диего Риольфо отправили мяч в заднюю часть ворот и закрепили камбэк черно-белой команды. Таким образом, «Уондерерс» одержал победу, которая позволит ему более спокойно встретить матч-реванш, который состоится 17 марта следующего года. - Технический лист: 2. Монтевидео Уондерерс: Игнасио де Аррубаррена; Хуан Акоста (73, Агустин Сантурио), Эмилиано Гарсия, Хуан Фелипе Агирре, Кевин Ролон; Бруно Вельо, Мауро Эстол (73, Мауро Мендес), Леонардо Паис, Кристиан Браво (58, Диего Риольфо), Эрнан Риверо и Николас Квальятта (58 лет, Диего Риольфо) m.73) 85, Уильям Вагнер). Тренер: Дэниел Каррено. 1. Серро Ларго: Лусеро Альварес; Лукас Моралес, Мартин Джаноли, Рафаэль Гарсия, Кристиан Тисон; Луис Касиари (88, Густаво Мачадо), Аугусто Макс, Маркос Энрике (82, Сантьяго Мартинес), Леандро Онетто (78, Хорхе Бенгуче); Адольфо Лима и Эмилиано Вильяр (88 лет, Джонатан Рамис)). Тренер: Даниэло Нуньез. Голы: 0:1: m.50, Леандро Онетто. 1-1: m.74, Эрнан Риверо. 2-1: m.79, Диего Риольфо. Рефери: венесуэльский Анхель Артеага. Он увещевал Лиму, Риверо, Гарсию, Агирре, Макса, Казиари и Вильяра. Инциденты: Встреча, соответствующая первому этапу Кубка Судамерикана, который проходил на стадионе Альфредо Виктора Виера в Монтевидео. ШЕФ СКР/автомобиль