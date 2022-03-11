100-129: «Нетс» заставляют Сиксерс молчать в самой болезненной дуэли в НБА

Writing Sports (США), 10 марта В самом остром и болезненном матче этого сезона НБА «Бруклин Нетс» заставили замолчать «Филадельфию 76ers» (100-129) в четверг, когда Кевин Дюрант возглавил впечатляющий нью-йоркский пароход перед пропавшим Джеймсом Харденом. С последнего дня трансферного рынка болельщики НБА были отмечены красным цветом 10 марта, когда «Сиксерс» и «Нетс» впервые пересекутся после многообещающего обмена Джеймса Хардена на Бена Симмонса, Сета Карри и Андре Драммонса. Все глаза были на Симмонса, который вышел с полемикой и через черный ход «Сиксерс» и который сегодня вернулся в Филадельфию среди больших бусов от своих бывших поклонников. Симмонс участвовал в разминке и не получил играть, потому что все еще травмирован, но со скамейки запасных он наслаждался фантастическим мастер-классом, который дали «Нетс». В разгар враждебной среды команда Стива Нэша нанесла суверенный удар по столу - и послала предупреждение для плей-офф Eastern - расплавив «Сиксерс», которые уже теряли 24 очка во второй четверти. Кевин Дюрант (25 очков, 14 подборов и 7 передач) и Кайри Ирвинг (22 очка, 4 подбора и 5 передач) возглавили некоторые «Нетс», в которых Сет Карри (24 очка) дал себе роскошь отомстить своей бывшей команде. «Нетс» добились 56% успеха своих бросков и сделали 18 трехочковых, но именно их удушающая защита разорвала «Сиксерс», абсолютно превзойденную ожиданиями. Джоэл Эмбиид (27 очков при 5 из 17 ударов и 12 подборов) и Джеймс Харден (11 очков при 3 из 17 ударов, 6 подборов и 5 передач) потерпели крушение в болезненных «Сиксерс» во всех аспектах игры (32,3% в полевых бросках и 18 оборотах). ЛАВИНА СЕТЕЙ Матч начался так, как и ожидалось: с отличной ночной атмосферой, напряженностью в каждом матче и с двумя командами на вершине революций. Кевин Дюрант был первым, кто набрал 8 очков и идеальный результат 4 на 4, что заставило «Нетс» снять напряжение в эмоционально заряженном старте (11-16 с остальным 6,58). За исключением Джоэла Эмбиида, который вскоре оставил своих первых жертв на картине «Нетс», «Сиксерс» начали слишком быстро и с небольшим терпением в атаке. С другой стороны, нападение Нетса прекрасно протекало в темпе, заданном Сетом Карри и Кайри Ирвингом (15-26 с 4.35 слева). Бруклинская защита вышла кусаться и организовала многочисленные вспомогательные действия, чтобы одолеть Эмбиида, который, несмотря на это, закончил первую четверть с 16 очками (10 из 13 штрафных). Тем не менее, трехочковый от Ирвинга на валторне закрыл первый набор шокирующего доминирования и авторитета «Нетс» (23-40). Никто не сомневался в его качестве, но даже в этом случае было сложно столкнуться с реальной изоляцией «Нетс». Дюрант и его собственные, не обращая внимания на весь шум, продолжили во втором сете с буйной атакой и набиты ресурсами, в то время как в защите они не щадили гнева, пота и верве. Обратное произошло в ошеломленных и замороженных Sixers. Филадельфийцы потерпели крушение в первом тайме (51-72) с низкой целью (27,4% в полевых выстрелах, 30,8% в трехочковых) и несуществующей защитой от подавляющих неттов (64,4% в полевых выстрелах, 55% в трехочковых). Пожалуй, лучший пример локального паралича привел Джеймс Харден, который набрал всего 11 очков ужасающей стрельбой 3 к 15. Боль «Сиксерс» не утихала после перерыва. Застрявшие в бесчисленных неудачах концентрации и с поразительным отсутствием усилий в защите, «Сиксерс» были игрушкой в руках «Нетс», которые спокойно плыли по миру с различиями ближе и ближе к 30 очкам, чем к 20. Местные тонущие были одними из тех, кто оставил шрам настолько, что их собственные фанаты иногда приходили подавать звуковые сигналы некоторым «Сиксерс», далеким от их лучшей версии, и которых унижали на собственном корте (70-102 в конце третьей четверти). Не имея ничего решающего в финальном сете, две команды зарезервировали своих звезд, чтобы закрыть кошмарную ночь для «Сиксерс» и вино и розы для «Нетс». Дэвид Виллафранка