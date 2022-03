0-0. The Strongest покидает Атауальпу в Кито живым после изгнания Проста

Кито, 10 марта The Strongest покинул стадион Атауальпа в Кито в этот четверг после того, как добился безголевой ничьей против Католического университета Эквадора, несмотря на то, что играл почти на час с одним игроком меньше из-за изгнания аргентинского нападающего Мартина Проста. Сборная Эквадора не смогла преодолеть скалистый защитный блок, поставленный командой Ла-Паса, чье сопротивление завоевало приз, и теперь они надеются определить ничью на своей стороне в ответном матче, который пройдет на стадионе Эрнандо Сайлеса и, таким образом, пройдут в групповой этап Кубка Либертадорес. Доказательством того, насколько сложно было Камаратте найти пробелы в защите The Strongest, является то, что он 16 раз выстрелил, но только 3 попали к воротам. Впервые в этом Либертадоресе Универсидад Католика не смог забить ни одного гола в первом тайме, потому что в предыдущем раунде против Боливара они забили три гола в первые 45 минут каждого матча. С первых минут хозяева показали себя в качестве доминанта матча, всегда зависая в зоне соперника, но без достаточного успеха, чтобы победить гол, который защищал вратарь Гильермо Вискарра. Самым явным шансом Камаратты в первом тайме стал колумбиец Юбер Москера, который пробил угловой на 18-й минуте. Затем Уолтер Чала и Исмаэль Диас попробовали это из-за пределов штрафной, но в первом Вискарра остановил его, а во втором удар был потерян, чистив перекладину. Несмотря на то, что у The Strongest было мало мяча, контратаковать было опасно, особенно когда мяч достиг атакующей пары, образованной аргентинскими нападающими Энрике Триверио и Простом. В одном из них пришла пьеса, которая ознаменовала игру, потому что Триверио служил голове Проста со смертельным пасом, но он, в своей попытке удлинить ногу, чтобы протолкнуть мяч в сетку, в итоге ударил свою добычу в лице эквадорского вратаря Дарвина Куэро, который вышел, чтобы очистить мяч. После первого момента сомнений уругвайский рефери Андрес Матонте был прав, получив красный прямо из аргентинского ариете, так как случайное воздействие помешало Куэро продолжить работу на корте и его пришлось заменить Хосе Карденасом, который таким образом добавил свои первые минуты сезона с командой Шатолеи джерси. Изгнание еще больше обострило сценарий матча, так как Тигр заперся в своем сюжете, чтобы попытаться защитить ничью, в то время как численное превосходство еще больше мотивировало «синий поезд» воспользоваться этой ничьей. Однако счет не изменился, потому что небесная команда настаивала на том, чтобы попытаться попасть в зону боливийской команды через центр, где команда гостей собрала больше всего игроков, вместо того, чтобы пытать счастья для групп. Так и завершился матч, с горьким вкусом для Католического университета, который упустил прекрасную возможность склонить ключ в свою пользу, и с вкусом триумфа для The Strongest, который теперь надеется достичь квоты на групповой этап Эрнандо Сайлеса в Ла-Пасе. - Технический лист: 0. Католический университет: Дарвин Куэро (42, Хосе Карденас); Юбер Москера, Роксон Рентерия, Хосе Карабали (m.45+2, Лайан Лоор), Грегори Анангоно; Кевин Минда, Факундо Мартинес, Сантьяго Самора (75, Виллиан Севаллос); Исмаэль Диас, Вальтер Чала и Кристиан Мартинес Борха (m.74, m.74, Родригес) Ривас). Тренер: Мигель Ронделли. 0. Самые сильные: Гильермо Вискарра; Сауль Торрес, Исмаэль Бенегас, Гонсало Кастильо, Хуан Пабло Апонте; Фернандо Сауседо, Диего Вайяр, Родриго Амарал (62, Хайме Арраскайта), Лучано Урсино (90+1, Хайме Вильямиль); Энрике Триверио (68, Жаир Рейнозу) и Мартин Прост. Тренер: Кристиан Диаз. Рефери: уругвайский Андрес Матонте уведомил Кристиана Диаса (40 лет), Рейнозу (69), Риваса (76-го), Вискарру (87) и Минду (90+6). Он изгнал с прямым красным Prost (m.36), Инциденты: первый матч третьего квалификационного этапа Кубка Либертадорес, который проходил на Олимпийском стадионе Атауальпа в Кито перед около 5000 зрителей. ШЕФ фгг/кав (фото)