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четверг 10 март 2022
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Россия

Zelenski asks to speak to the Holocaust Museum in Jerusalem

10 март 2022

Иерусалим, 10 марта Президент Украины Владимир Зеленский, еврейского происхождения, попросил выступить в Музее Холокоста в Иерусалиме Яд Вашем, пока российское вторжение в Украину продолжается, подтвердил сегодня представитель учреждения Efe. По данным местной прессы, Мемориальный центр Геноцида евреев в Израиле обсудит предложение с послом Украины в Израиле, а Яд Вашем не уточнил эту просьбу. Музей Холокоста является всемирно известным учреждением, и Зеленский мог бы попытаться добиться большей международной проекции и легитимности, попросив обратиться в этот центр. По словам местного журналиста Барака Равида, украинский президент также попросил выступить перед израильским парламентом (кнессетом). Все эти движения происходят в условиях, когда премьер-министр Израиля Нафтали Бенет пытается воспользоваться тесными связями Израиля как с Украиной, так и с Россией для посредничества в достижении все еще маловероятного прекращения огня. Бенет поговорил сегодня с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по этому вопросу. «Оба обсудили ситуацию между Россией и Украиной, а также усилия по оказанию гуманитарной помощи украинским гражданам», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля. Бенет и Гутерреш также «договорились поддерживать постоянный контакт», поскольку боевые действия в Украине продолжаются, добавил он. Бенет говорил 8-го числа с Путиным и Зеленским в рамках контактов, которые он координирует с Германией, Францией и США. В свою очередь, 5-го числа он стал первым иностранным лидером, которого лично принял Путин, с которым встречался около трех часов после тайной поездки в Москву из Израиля. ШЕФ СЗМА/ФПА

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