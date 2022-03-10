Йорди Росадо не исключит интервью с Луисом де Льяно: «Я должен быть абсолютно беспристрастным»

Йорди Росадо отметил, что, несмотря на сообщения, которые он получил в социальных сетях в последние дни, он не планирует загружать интервью, которое он дал с Луисом. де Льяно, где креативный продюсер вспомнил о своей помолвке с Сашей Соколом и своими словами свел бы к минимуму предполагаемые злоупотребления, которые он прокомментировал в адрес певца.

После того, как Йорди Росадо опубликовал интервью, в котором Луис де Льяно рассказал о своих любовных отношениях с Сашей Соколом, переводчик Rueda mi mente заявил, что продюсер солгал бы в разговоре, чтобы уменьшить свою ответственность.

Поскольку Саша публично обвинил Де Льяно в том, что он якобы издевался над ней, поскольку ему было 39 лет, а ей было 14 лет, когда она начала ухаживать, пользователи сети набросился на Росадо за то, что не был шокирован, услышав заявления продюсера, когда он говорил о возрасте Сокола во время отношений, а также нормализацией существования любовных отношений между несовершеннолетними и взрослыми.

Саша выделяла Луиса де Льяно в качестве своего агрессора в течение четырех лет, инициировав предполагаемое насилие, когда ей было 14 (Фото: скриншот YouTube/Ventaneando)

По тем же причинам пользователи сети попросили ведущего скачать видео с YouTube, но он отказался на том основании, что его канал является местом, где он ищет художников, чтобы поделиться своими историями. В дополнение к ним он заявил, что должен быть «полностью беспристрастным» и поэтому не реагирует на то, что сказал продюсер.

Ведущий поделился во всех своих социальных сетях видео, в котором объяснил, что не будет удалять интервью, поскольку считает себя «медиумом», чтобы поделиться историями артистов, которых он приводит на свой канал.

«Я очень уважаю то, что сделал Саша, и понимаю ситуацию. Были люди, которые просили, чтобы интервью было снижено (...) Интервью с Йорди, это пространство, которое мы имеем на YouTube, имеет одну цель, у меня есть одна цель, и это то, что мы действительно познакомимся с персонажами, художниками из разных областей, которые приходят», - начал свое видео.

Он продолжал отстаивать, что с помощью контента на своем канале он стремится развлекать людей историями, которые не известны из личной жизни звезд, поэтому он должен сделать так, чтобы его гости чувствовали себя комфортно.

Йорди утверждал, что для своих интервью он должен заставить своих гостей чувствовать себя комфортно и быть беспристрастными (Фото: скриншот)

«Это полностью открытое пространство, где я стараюсь рассказывать истории без осуждения, поэтому я стараюсь, чтобы человек чувствовал себя комфортно и мог говорить. Из этих историй мы все можем смеяться, веселиться, размышлять, создавать свою историю, делать личный катарсис, я не знаю, отражать себя»

Он добавил, что его контент всегда основывался на его ценностях и что он будет продолжать делиться интервью такого типа, поскольку его цель - быть лишь посредником между знаменитостями и публикой.

«В каждом интервью я всегда стараюсь основывать принципы, на которых я выросла: семейные ценности, личные ценности (...) Я просто медиум, это моя цель», — сказала ведущая.

Луис де Льяно упомянул во время интервью, что помолвка с Соколом длилась «всего» 6 месяцев (Фото: Instagram)

Сотни пользователей Интернета отреагировали на заявления Йорди с этим видео, попросив его не быть беспристрастным в этом вопросе, поскольку отношения между Сашей и Де Льяно, как подчеркнул певец, могут быть предполагаемым преступлением против несовершеннолетнего.

«То есть, в двух словах, оно того стоит... Я понимаю беспристрастность в «нормальных» вопросах, но здесь это преступление, и вы можете быть уверены, что тот факт, что вы воспринимаете это как нечто светлое, отражает вас... кроме того, вы можете задавать вопросы, не вынося суждений, но сталкиваясь с проблемой», - написал твит, который «Мне нравится» больше всего «понравился» в ответ на Видео Росадо.

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