Ялица Апарисио защитила одежду коренных народов: «Они могут носить нашу одежду, но нельзя носить фирменную»

Ялица Апарисио стала трендом в социальных сетях после ее недавних публичных выступлений в различных мексиканских СМИ и своего вторжения на YouTube, где она давала интервью. Теперь, с помощью Хуанпы Зуриты, актриса четко изложила свою позицию в отношении споров, которые существуют, когда женщина или мужчина из числа коренного населения носит одежду от кутюр, уверяя, что если «другие могут», то они тоже.

Среди очень противоречивых выступлений, которые обе личности провели для подкаста влиятельного лица под названием Don't Make It Easy, он спросил ее об участии в мире моделей, поскольку она участвовала в рекламных кампаниях для известных брендов, где даже известные СМИ в индустрии моды были награждены обложками, которые стали историческими прецедентами в связи с происхождением рождения актрисы и досягаемостью, которую она имела в своей короткой карьере.

Это было селфи во время записи их встречи (Фото: инстаграм/ @juanpazurita)

«Вы тоже пришли в модельный мир, как и я, и там у нас был подиум вместе, хех, вы делали каверы в Vogue и Elle, очень важно, мой вопрос: вы сделали это, потому что вы заинтересованы в моделировании? или просто действовать каким-то образом — это средство, а не конец, чтобы донести то, что вы хотите», — сказал Хуанпа Зурита, который уже поделился несколькими проекты в прошлом реклама с актрисой, такие как презентация модели мобильного телефона.

Главный герой фильма «Рома» Альфонсо Куарона и лауреат премии «Оскар» за лучший иностранный фильм, сказал, что, как и актерская игра, все является средством сообщение, которое он имеет, однако, ему не кажется справедливым, что его следует критиковать за ношение одежды, которую некоторые люди коренного происхождения не могут носить, поскольку, хотя он всегда будет гордиться своим местом рождения и смесью культур, которые есть у его семьи, есть вещи, которыми он не является готовы допустить что-то «абсурдное», например право на ношение одежды брендов.

Вот как были записи шоу Spotify (Фото: инстаграм/ @juanpazurita)

«Это мой способ донести то, что я хочу, потому что они также оценили меня по типу одежды, которую я ношу, как я одеваюсь или как себя веду, потому что я из коренного населения, но, как мы уже говорили, они знают мое имя, но не мою историю, и это похоже на «Конечно, я коренной житель, я никогда не уйду. чтобы отрицать это, я доволен своими корнями», которые уже представляют собой смесь моих родителей [...] Я вырос по-другому, когда, возможно, во многих вещах я могу подвести свои сообщества, и не поэтому я собираюсь перестать говорить о них, но другое дело, что я хотел четко заявить: «И почему я не могу использовать его? '», - сказал он.

Ялица Апарисио использовала эту тему, чтобы рассказать о культурном присвоении многими мексиканскими личностями или даже «обычными людьми» одежды коренных народов. что некоторые без стыда делятся в социальных сетях, даже с предполагаемой гордостью указывая на свое место происхождения или производства, когда, с другой стороны, это те же люди, которые дискриминируют и по-разному относятся к людям, населяющим эти сообщества и их традиции.

Мексиканец позировал со светло-голубой сумкой Gucci (Фото: yalitzaapariciomtz)

«Они присваивают нашу одежду, используют ее в социальных сетях «оригинального ткацкого станка состояния я не знаю, что», когда с другой стороны они оскорбляют, но там они гордятся, потому что они могут использовать нашу одежду, но вы не можете носить брендовую одежду, почему? Оттуда я сказал: «Мой народ, независимо от того, насколько мы коренные, мы также можем позволить себе носить фирменную одежду», это не ограничение», - добавил он.

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