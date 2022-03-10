Без реакции со стороны кирхнеризма оппозиция отвергла нападение на Конгресс и агрессию против полиции

Несколько оппозиционных референтов публично выступили в последние несколько часов и осудили насилие, которое произошло на окраинах Национальный конгресс в рамках акции протеста, организованной организациями левых сил во время сессии Палаты депутатов, в ходе которой закон вопрос об утверждении нового соглашения с Фондом обсуждается Международным валютным фондом (МВФ). Никакой реакции со стороны кирхнеризма не последовало.

«Моим пределом является насилие», - заявил после инцидентов референт Juntos for Change и глава правительства города Буэнос-Айрес Орасио Родригес Ларрета.

(Франко Фафасули)

«Я всегда буду говорить: демонстрации с применением насилия только ставят страну в тупик. Мы работаем на мирную Аргентину. Моя солидарность с офицером Альфредо Гутьерресом (в него была брошена бомба Молотова) и с четырьмя ранеными офицерами у Национального конгресса», - заявила президент PRO Патрисия Буллрих в связи с который пострадал от бомбы Молотова, сброшенной протестующими сегодня днем.

Случается, что, отказываясь от соглашения национального правительства с МВФ о рефинансировании долга, Левый фронт и рабочие (FIT Unidad) вместе с другими левыми организациями проводят различные сокращения и марши в зоне Конгресса, где сегодня днем, с 14 часов вечера, проходят дебаты место в Палате депутатов. После 15 часов и на месте происшествия были зафиксированы серьезные инциденты.

Верный своему стилю, в ответ на эти события национальный депутат провинции Буэнос-Айрес Хосе Луис Эсперт (Avanza Libertad) сделал противоречивый пост в социальных сетях, в котором высказал свое мнение о состоянии здания Национального конгресса после инцидентов. «Бала», - сказал он.

Спорный твит Espert после инцидентов

Один из тех, кто сделал небольшую ветку в Твиттере о случившемся, был национальный сенатор Мартин Лусто, национальный сенатор от города Буэнос-Айрес за совместные перемены. «Мы отвергаем насильственные нападения на полицейских в городе Буэнос-Айрес и выражаем нашу солидарность с ранеными агентами, жертвами группировок, которые действуют вне демократических норм», - сказал он.

Затем представитель Радикального гражданского союза также добавил: «Никто, кто идет на марш с бомбой Молотова, не участвует в мирной акции протеста, а стремится сеять страх и пытаться причинить боль». «Мы поддерживаем городскую полицию, мы говорим достаточно и просим, чтобы те, кто несет ответственность за нападение, попали в полную силу закона, чтобы эти вещи не повторились», - добавил Лусто.

(Франко Фафасули)

«Обычные неудачи делают то, что делают всегда: им недостаточно рубить улицы, трахать лабурантов и нападать на учреждения. Они также подожгли полицейского. Кирхнеризм и левые должны заботиться об этих жестоких преступниках», - заявил в связи с этим Диего Сантилли, национальный депутат провинции Буэнос-Айрес от ПРО, также через свой официальный аккаунт в Twitter.

Послание солидарности было также воспроизведено национальным депутатом от провинции Буэнос-Айрес Вальдо Вольфом. «К сожалению, некоторые полицейские не являются рабочими и меньше людей. Мое сопровождение персонала, пострадавшего в инцидентах в Конгрессе, и я отвергаю обычных варваров», - сказал человек из PRO.

(Франко Фафасули)

«Они подожгли человека за пределами Конгресса! Да, да, полиция — это люди, которые работают, даже если вы этого не понимаете, левши, притесняющие насилие», — ответила Каролина Пипаро, национальный депутат от провинции Буэнос-Айрес от Avanza Libertad. На его твит, в свою очередь, ответила национальный депутат от CABA Виктория Вильярруэль. «Моя поддержка, наша поддержка копов. Ни в коей мере мы не можем согласиться с теми, кто держал жирный раствор, пока он был на свободе и теперь наслаждается домашним заключением», - заявил представитель La Libertad Avanza.

Эскалация напряженности и насилия сначала привела к сжиганию резиновых лент буквально перед зданием, а затем неопознанная группа протестующих начала с нападения камнями в окна Конгресса.

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Также от PRO, в качестве национального депутата от провинции Буэнос-Айрес, Алехандро Финоккьяр о выступил в социальных сетях. Пока депутаты ведут дебаты, жестокие люди напали на Конгресс. Моя солидарность с офицером Гутьерресом, раненным молотовым. Выражаю признательность полицейским, которые защищают учреждения. Насилие не следует терпеть - тем более спонсировать - в Аргентине», - сказал он.

Грасиела Оканья (PRO), национальный депутат от провинции Буэнос-Айрес, также рассказала о случившемся». Нападение на Национальный конгресс — это атака на демократию. Мы твердо отвергаем эти факты, они не могут продолжать происходить в нашем обществе. Я хочу выразить свою солидарность с полицейскими, получившими ранения при исполнении служебных обязанностей. Насилие - это никогда не путь», - сказал он.

«Они подожгли полицейского. Они снова напали на Конгресс камнями. Почему мы продолжаем мириться с таким насилием?» , прокомментировала Синтия Хотто н, бывший национальный депутат.





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