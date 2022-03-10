С двумя голами Лига де Кито победила Мушука Руну дома

В ключевом чемпионате Эквадора 2 на Кубке Судамерикана 2022 года ЛДУ Кито выступил против соперника, который не смог открыть счет на стадионе Беллависта. Голы для посетителя забили Зайд Ромеро (16 '2 Q) и Александр Альварадо (41' 2 Q).

Команды были в пардах, потому что Лига де Кито и Мушук Руна пробили шест. Игроки Хосе Кинтеро и Карлос Феро остались желать выкрикивать свои ворота.

Фигурой встречи был Зайд Ромеро. Защитник Лиги Кито был важен, потому что он забил 1 гол, восстановил 2 мяча и забил 2 опасных мяча.

Еще одним ключевым игроком на стадионе Bellavista был Александр Альварадо. Нападающий лиги Кито забил 1 гол и отдал 17 правильных передач.

Через 46 минут после первого тайма защитник лиги Кито Андрес Лопес высмеял Марко Москеру, мушукового флаера «Руна», с отличным носиком.

Это была игра с большим количеством фолов и многочисленными перерывами. Было много предостережений: Франклин Карабали, Кристиан Круз, Зайд Ромеро, Себастьян Гонсалес, Франклин Герра, Джон Сантакруз, Сантьяго Джордана и Пабло Марини.

Тренер Мушука Руны, Джованни Кумбикус, организовал формирование 4-5-1 на поле с Вильманом Пабоном в воротах; Франклин Карабали, Энтони Бедойя, Дэвид Вильяльба и Роди Самбрано на оборонительной линии; Марко Москера, Карлос Феро, Багнер Дельгадо, Гаспар Вега и Джонни Учуари в середине; и Сантьяго Джордана посередине и Сантьяго Джордана в атаке.

Со своей стороны, те, кто возглавлял Пабло Марини, придерживались стратегии 4-4-2: Гонсало Фалькон под тремя палками; Андрес Лопес, Франклин Герра, Зайд Ромеро и Кристиан Крус в защите; Сантьяго Скотто, Эсекьель Пиови, Себастьян Гонсалес и Адольфо Муньос в середине поля; и Джефферсон Арсе и Джоджан Хулио лидирует.

Арбитр матча был назначен Карлос Бетанкур Гутьеррес.

Благодаря этому благоприятному результату в первом матче Кубка Южной Америки 2022 года LDU Quito опережает Мушук Руну, чтобы пройти в групповой этап.

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