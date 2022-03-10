С двумя голами подряд Аталанта побеждает Байер Леверкузен

Хозяева дважды конвертировались и остались с частичной победой со счетом 2:1 на стадионе Gewiss.

Аталанта и Б. Леверкузен сегодня играют за Ключ 4 УЕФА - Лигу Европы 2021/22. Матч начнется в 17:00 (аргентинское время) на стадионе Gewiss.

Судья Срджан Йованович был выбран для выполнения действий игры.

Вероятная расстановка «Аталанты» сегодня

Команда во главе с Джаном Пьеро Гасперини поднимает свою игру с расстановкой 3-5-2 с Хуаном Муссо в воротах; Рафаэль Толой, Мери Демираль и Берат Джимсити в защите; Ханс Хатебур, Ремо Фрейлер, Мартен де Роон, Давиде Заппакоста и Теун Купмейнерс посередине; и Руслан Малиной Вский и Луис Мюриэль на фронте.

Вероятная расстановка «Байер Леверкузен» сегодня

Со своей стороны, те, кто во главе с Херардо Сеоане, стоят на площадке со стратегией 4:5-1 с Лукасом Градеки под тремя клюшками; Джереми Фримпонг, Джонатан Та, Эдмон Тапсоба, Митчел Баккер в защите; Чарльз Арангуиз, Execiel Palacios, Мусса Диаби, Флориан Вирирк Тц и Амин Адли на половине корта; а Лукас Аларио лидирует.

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