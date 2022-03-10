Кто был Мачо Камачо, убежденный соперник Джей Си Чавеса, убитого в Пуэрто-Рико

Мексика и Пуэрто-Рико вступили в одно из самых ожесточенных соперничеств в истории бокса. Обе страны провели одну из самых запоминающихся битв в перчатках Хулио Сезара Чавеса и Гектора Камачо. Прохождение мексиканца уже получило широкое признание в спортивном мире. Однако рекорд Пуэрто-Рико, его качества и тот факт, что он никогда не касался холста, породили большие надежды вокруг его карьеры.

24 мая 1962 года на острове Энканто родился один из величайших деятелей богослужения в регионе Байамон. Гектор Луис Камачо Матиас. Прозвище Мачо сопровождало его еще до того, как он решил заняться перчатками, потому что отец так называл его, потому что он был младшим из пяти его дочерей и сыновей. В раннем возрасте он пошел по маршруту нескольких соотечественников, и его семья эмигрировала в Нью-Йорк, где продолжил учебу.

Именно в Соединенных Штатах он впервые контактировал с перчатками. До подросткового возраста Гектор начал заниматься карате и боксом. Однако его недисциплинированность, а также контекст насилия, царивший на улицах Нью-Йорка, заставили его использовать свои контактные методы в различных уличных драках. В результате он был арестован в возрасте 15 лет за участие в одном из эпизодов.

Хулио Сезар Чавес не смог отправить пуэрториканского боксера на холст (Фото: YouTube Capture/Coups de Poder)

После ухода он решил посвятить себя дисциплине бокса с широким признанием его качеств на улице. Будучи любителем, он добился одной из лучших карьер среди спортсменов своей страны, выиграв три чемпионата «Золотые перчатки», а также чемпионат в весе 112 и 119 фунтов. Его хороший темп катапультировал его в профессиональную сферу, как только ему исполнилось 18 лет.

12 сентября 1980 года на форуме Felt Forum в Нью-Йорке он дебютировал против американца Дэвида Брауна. Результат в течение четырех раундов был благоприятным для него благодаря решению. С этого момента Камачо построил солидную карьеру, свою противоречивую личность внутри и вне ринга, а также своеобразную черту никогда не касался холста.

В El Macho были все необходимые элементы для достижения известности в энсогадо. Он приправлял каждый из своих боев спорными, дерзкими и угрожающими заявлениями в адрес своих соперников на пресс-конференциях. Хотя Хулио Сезар Чавес пришел классифицировать его как одного из своих самых «разговорчивых» соперников, Гектор Камачо знал, как подкрепить свои слова на ринге.

Оскар де ла Хойя также обыграл «Мачо» Камачо (Фото: YouTube Captube/Dazn Boxing)

Видимость пуэрториканца на сцене упала на его мужество, смелость и силу для исполнения своих комбинаций. Тем не менее, он также использовал свою скорость, мастерство и хорошее управление талией, чтобы улизнуть и ускользнуть от лучших нокаутов, которые стремились сбить его с ног. Эль Мачо никогда не проигрывал ни одного из своих боев через нокаут.

Шестеро были персонажами, которым удалось обыграть его по картам, среди них были Хулио Сезар Чавес и Оскар де ла Хойя. Гранд Чемпион Мексики и Золотой мальчик стремились вырвать у них чемпионат, одобренный Всемирным боксерским советом (WBC), но не смогли этого сделать. Несмотря на это, он был освящен как монарх сферы в категориях супер перо, легкий и сверхлегкий.

В своей карьере он также дважды превращался в известных боксеров, таких как Эдвин Росарио, Феликс Тринидад, Роберто Манос де Пьедра Дуран и сам Шугар Рэй Леонард. В конце профессиональной карьеры он закрепил рекорд в 79 побед, с 38 нокаутами; шесть поражений, все они по решению; а также три ничьи.

Мария Матиас, мать бывшего босса, отпраздновала арест предполагаемых убийц своего сына (Фото: Twitter/ @Justicia_PR)

В сумерках карьеры и тех нескольких лет, которые он прожил на пенсии, наркотики и конфликты затуманивали его своеобразную личность. Пару раз он ступал в тюрьму, в первый раз из-за того, что пытался ограбить магазин электроники и нести экстази, последний раз был связан с обвинением в жестоком обращении с детьми в отношении одного из его детей. Несмотря на это, Эль Мачо удалось реабилитироваться и вернуться в поле зрения общественности благодаря телевизионным программам.

20 ноября 2012 года Эль Мачо и его друг детства Адриан Мохика стали жертвами прямого нападения. Одна из пуль, выпущенная из фургона джипа, прошла через его челюсть и повредила пятый и шестой позвонки, а также сонную артерию. Из-за травмы он находился в больнице в течение четырех дней, хотя его диагноз не внушал оптимизма.

Эль Мачо проиграл битву 24 ноября 2012 года. Через десять лет власти сообщили о поимке возможных исполнителей его убийства в Байамоне, Пуэрто-Рико.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: