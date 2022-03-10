Weekly US unemployment benefit claims rise to 227,000

Вашингтон, 10 марта Количество заявок на пособие по безработице в США выросло до 227 000 на прошлой неделе по сравнению с 216 000 на предыдущей неделе, сообщило в четверг Бюро статистики труда (BLS). Среднее количество запросов за четыре недели, что компенсирует еженедельные взлеты и падения, составило 231 250 по сравнению с 230 750 на предыдущей неделе. По данным БСТ, за неделю, закончившуюся 26 февраля, 1,5 миллиона человек получали это социальное пособие по сравнению с 1,47 миллиона на предыдущей неделе. Количество заявок на пособие по безработице достигло беспрецедентного уровня в 6,8 миллиона в последнюю неделю марта 2020 года, когда пандемия COVID-19 оказала влияние на рынок труда США. С тех пор она снижалась, и в декабре 2021 года она оставалась на обычном уровне до пандемии. Министерство труда сообщило, что ежемесячный уровень безработицы в феврале составил 3,8% от рабочей силы, что является самым низким уровнем с начала пандемии два года назад.