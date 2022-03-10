Wall Street opens lower in the absence of diplomatic progress on Ukraine

Нью-Йоркская фондовая биржа открылась снижением в четверг, что противоречит отсутствию дипломатического прогресса в урегулировании конфликта в Украине и обеспокоена последствиями инфляции для роста США.

На первых биржах индекс Доу-Джонса упал на 1,03%, Nasdaq — на 1,30%, а S&P 500 потерял 1,03%.

Инфляция в Соединенных Штатах установила новый 12-месячный рекорд в феврале, в частности, благодаря росту цен на бензин после начала войны в Украине.

За последние двенадцать месяцев до февраля инфляция составила 7,9%, что является самым высоким показателем с января 1982 года.

По сравнению с предыдущим месяцем, рост в феврале составил 0,8%, согласно индексу потребительских цен (CPI), опубликованному в четверг Министерством труда.

Цены на бензин составляют почти треть этого роста, увеличившись на 6,6% по сравнению с январем.

Нью-Йоркская фондовая биржа завершила свой лучший день в году резким восстановлением в среду, вызванным резким падением цен на нефть, именно в контексте надежды на дипломатическую открытость в Украине.

Индекс Доу-Джонса вырос на 2,00% до 33 285,09 пункта, индекс Nasdaq на 3,59% до 13 255,55 единиц, а индекс S&P 500 на 2,57% до 4277,86.

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