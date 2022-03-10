Villar asks for passage

Хетафе (Мадрид), 10 марта Остракизированный Жозе Моуринью в Риме, Гонсало Вильяр упаковал свои сумки на зимнем рынке, чтобы искать возможность в Хетафе, который нуждался в новых лицах, чтобы переплавить проект, который опасно маячил в пропасть Второго дивизиона. Виллар приземлился в компании под председательством Анхеля Торреса вместе с другими именами проверенного качества. Оскар Родригес, Окей Йокуслу и Борха Майораль пополнили список новинок, которые появились у Кике Санчеса Флореса после закрытия зимнего рынка. Три полузащитника и нападающий пополнили отряд, нуждающийся в войсках. Однако из четырех меньше всего играл Гонсало Вильяр. Напротив, у него есть два фиксированных имени Кике, которые кажутся неприкасаемыми: Мауро Арамбарри и Неманья Максимович. Кроме того, его профиль как более творческого, чем деструктивного носителя не помог в команде, привыкшей со времен Бордаласа иметь других типов игроков в задачах организации полузащиты. И в результате этих двух факторов Гонсало Вильяр едва участвовал в 20 минутах из 630 возможных. Кике пропустил только десять против «Атлетико Мадрид» и еще десять в последний день против «Эспаньола». Остальное время он проводил на скамейке запасных. Кике в некоторых случаях спрашивали о положении игрока, который блистал в нижних категориях испанской футбольной команды и который в прошлом сезоне ослепил «Рому». Тренер Хетафе обратился к костюмированной справедливости, чтобы навязать составы. «Вот способ жить профессией, которая является наиболее профессиональной из возможных. При этом мы понимаем, что футбол создает общие цели, которых мы все должны достичь вместе. Внутри есть индивидуальные цели, в рамках общих мыслей есть индивидуальные мысли. Тогда правосудие тренера будет отправлено. Мы видим, слышим, думаем и, в конце концов, сохраняем авторитет костюмов, будучи честными. Больше не осталось», - заявил он накануне матча, что Хетафе проиграл «Эспаньолу». Дело в том, что Гонсало Вильяр, когда Хетафе не хватало места в центре поля, не был выбран. В Кадисе Максимович выбыла из последней минуты, а ее заменой стал Окей Юкуслу. А в Корнелья-Эль-Прат то же самое произошло с Арамбарри, который прыгнул на поле Флорентино Луис. Теперь, по возвращении Бордаласа в Колизей Альфонсо Переса с Валенсией, у Гонсало Вильяра есть щель, открытая для собственности. В очередной раз Арамбарри среди хлопка, и за десять минут, которые он играл против «Эспаньола», он показал, что может быть более подходящим вариантом для Кике Санчеса Флореса. В них Хетафе нашел потерянный путь. Опоздал, потому что я уже проигрывал со счетом 2:0 и камбэк был почти чудом. Но Гонсало Вильяр оставил несколько проблесков своей категории. Самый заметный, миллиметровый проход Сандро Рамиресу, с помощью которого его команда собиралась сократить дистанции. Хетафе, нуждающийся в победе после четырех матчей без победы, и с проблемами Арамбарри в аддукторе, может иметь в фигуре Гонсало Вильяра отвращение, с помощью которого можно изменить курс команды, которая смотрит боком на спуск после выхода из колодца. Самый творческий медиум в Хетафе требует сделать шаг. Хуан Хосе Лауэрта