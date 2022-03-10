Висенте Фокс победил AMLO за резню в Атликско: «Вы дорого стоите, чтобы ничего не делать»

Бывший президент Висенте Фокс Кесада бросился против президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) после резни 9 человек в Атликско, Пуэбла, в марте 2009 года.

Следует напомнить, что в октябре 2021 года Табаскеньо подтвердил строительство 17 казарм Национальной гвардии на территории Пуэбла к концу шестилетнего периода; в том же месяце, в котором организация зарегистрировала 64 преднамеренных убийства.

Именно из-за этого и неоднократной приверженности укреплению стратегии безопасности в Республике активист Национального действия (ПАН) подверг критике отсутствие элементов Национальная гвардия (GN), Секретариат ВМС (Семар) и Секретариат национальной обороны (Седена).

Ранним утром в прошлую среду тела девяти человек — трех женщин и шести мужчин — были застрелены кровью в доме в волшебном городке Атликско, недалеко от Текнивы 3.

Бывший президент потребовал отсутствия элементов безопасности из Национальной гвардии и Вооруженных сил. (Фото: скриншот)

Согласно неофициальным данным, это произошло после того, как группа вооруженных людей прибыла на место колонии Франсиско I. Мадеро и открыла огонь прямой наводкой по десяти людям, из которых только один в возрасте от 30 до 35 лет получил ранения.

Хотя инцидент рассматривался в первую очередь как ссора, способ оставления тел указывал на то, что мотивом был предполагаемый расчёт между членами картелей из других штатов.

Это подтвердил Мигель Барбоса, губернатор Пуэблы, когда он указал, что ни один из казненных не был идентифицирован как жители управляющего государства: «Они прибыли в Атликско, чтобы совершить преступления», - сказал он.

«Очевидно, что место, где казнили этих людей, было местом распространения и продажи наркотиков. Очевидно, они не из Атликско и не из Поблано. (...) Все может привести к определению: это был межбандитский спектакль», - сказал он на пресс-конференции.

В Атликско девять человек погибли и еще один получил ранения.

Несмотря на то, что Пуэбла не была включена в список организаций с самыми преднамеренными убийствами в 2021 году, власти выявили операции различных преступных групп, таких как остатки Лос-Зетас и семья Мичоакан, ячейки Бельтрана Лейвы, картеля нового поколения Халиско (CJNG).

Согласно сообщениям разведки, последний будет действовать в муниципалитетах Пальмар-де-Браво, Каньяда Морелос, Сан-Андрес-Чолула, Сан-Мартин-Тексмелукан.

По данным Министерства безопасности и защиты граждан (SSPC), тот же случай со столицей Пуэблы, которая, помимо того, что является стратегическим районом CJNG, входит в число 50 муниципалитетов с наибольшим количеством убийств, зарегистрировав 76 случаев ко второй половине 2021 года.

Организация четырех писем будет заинтересована в экономической выгоде от хищения углеводородов. Кроме того, вторжение на другие рынки и незаконные действия, такие как продажа наркотиков, сбор вымогательства у торговцев и арендаторов, а также торговля людьми

Кроме того, в штате, управляемом Мореной, наблюдается рост и расширение группы, сформированной Роберто де лос Сантосом де Хесусом, также известным как Буканас, лидер Уачиколеро из Лос-Зетас. По крайней мере, с 2019 года этот субъект приказал развернуть наркомантику в организации, использовал насилие в качестве метода контроля и несколько раз бросал вызов силам безопасности под именем Сангре Нуэва Зета.

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