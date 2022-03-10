«В Украине наступают очень уродливые недели», — говорят высокопоставленные эксперты разведки США

Russian President Vladimir Putin attends a meeting with the head of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs Alexander Shokhin in Moscow, Russia March 2, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

«Выбросы российских ракет свидетельствуют о плохом планировании, жестокости и отсутствии необходимых навыков». Это одно из широко распространенных мнений, высказываемых некоторыми из самых высокопоставленных сотрудников разведки США в Комитете по разведке Палаты представителей. Они добавили, что Владимир Путин удивлен медленным продвижением его сил на Украине и что в Кремле проходят высоковольтные встречи с генералами, которые вышли из комнаты с какой-то меньшей звездой. Российский лидер сейчас опасается провала оккупации, которая займет у него гораздо больше времени, чем он рассчитывал.

«Все удивлены отсутствием потенциала комбинированных вооружений (воздушный, сухопутный и морской перекрестный огонь) в российской армии», — заявил генерал-лейтенант Скотт Берриер, возглавляющий Разведывательное управление обороны. «Когда план быстрой победы с захватом Киева был потоплен, Москва перешла к плану Б: бомбить украинские города мансальва».

«Этот план Б по сути является преднамеренным убийством украинских гражданских лиц, призванным создать массовую проблему беженцев и оказать давление на украинское правительство, НАТО и остальную Европу, чтобы они сделали все возможное, чтобы остановить резню», - пояснил Бен Ходжес, который ранее командовал американской армией в Европа и в настоящее время является ассоциированным профессором Центра анализа европейской политики. Он добавил, что: «Большая часть ущерба, который наносится, - это от этих дальних обстрелов, ракет и артиллерии, а не от самолетов ВВС России».

Директор Национального разведывательного управления (DNI) Аврил Хейнс вместе с действующими и отставными генералами, которые выступали перед представителями Комитета по разведке. REUTERS/Эвелин Хокштейн

Вчера вечером высокопоставленный представитель Пентагона сообщил аккредитованным журналистам, что россияне выпустили около 670 ракет за последние четыре дня. На слушаниях, проходивших в одном из самых больших залов огромного комплекса Конгресса США в Вашингтоне, были также переданы некоторые подробности о том, что значит запускать такое количество артиллерии в долларах. Например, самоходные гаубицы - это тип артиллерийского оружия, установленного на мобильной системе, такой как танк, например те, которые используются русскими, могут производить 10 или 12 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы составляет одиннадцать километров, а снаряды имеют калибр 105 мм. Патроны весом 15 килограммов стоят более 300 долларов каждый, а это значит, что эксплуатация этого типа вооружения может «сжигать» более 3000 долларов в минуту на полной мощности. Ракетная пусковая установка FGM-148 Javelin, одна из самых современных плечевых противотанковых систем в мире, которую Великобритания поставила украинской армии и аналогична российской, стреляет 8,4-килограммовой боеголовкой Tandem HEAT, которая стоит 147 000 долларов за ракету. Он имеет дальность действия более двух километров и способен уничтожить любой известный современный танк, его можно использовать даже для сбивания низко летающих вертолетов. Дистанционно управляемые ракеты, запускаемые истребителями-бомбардировщиками, могут стоить до четырех миллионов долларов.

Майкл Кофман, возглавляющий российские исследования в АНК, престижном центре военных исследований в Арлингроне, штат Вирджиния, сказал, что относительно легкое использование Россией ВВС «может быть именно отражением огромных затрат, связанных с атаками с самолетов и обладанием относительно небольшим запасом боеприпасы. Высокоточные метательные с воздуха и их нежелание подвергать свои корабли наземному огню только для сброса неуправляемых бомб». Но он уточнил, что ракеты, которые Россия сейчас запускает по десяткам украинских городов, также имеют высокие затраты. «В какой войне мы не видели никого, кроме нас, таких цифр? «Искандер» и «Калибр» (российские ракеты малой дальности) стоят недешево».

«В начале войны российские войска, казалось, имели ограничительные правила ведения боевых действий и пытались совершать «громовые выезды», не используя большого количества огня», - сказал Кофман. «Однако, поскольку эти усилия были быстро сорваны, российские военные прибегли к обстрелам, особенно в городских районах, где их войска не могут продвинуться вперед. Это неизбежно привело к увеличению числа сцен разрушений в гражданских районах и к все более кровопролитной войне».

Неизбирательные бомбардировки российских войск, уничтожившие больницу матери и ребенка в мариупольском порту. Пресс-служба Национальной полиции Украины/Раздаточный материал через REUTERS.

«Российская армия была реформирована в последние годы, чтобы превратиться в то, что мы называем «Армией нового взгляда». Они организовались в тактические группы из небольших батальонов, и, по сути, это неплохая военная конструкция. Но у них это не сработало. Я полагаю, что генералы проходят подготовку в старой школе, и им трудно адаптироваться к этим более современным школам», — сказал генерал-лейтенант Скотт Берриер. «Но в принципе, я не думаю, что они приняли во внимание, что мне понадобится гораздо более широкая логистическая структура, чтобы использовать такую тактику»

Джон Феррари, генерал армии в отставке с двумя звездами, являющийся высокопоставленным членом Американского института предпринимательства, сказал: «Все удивлены отсутствием у российской армии возможностей для быстрых маневров... Ошибки спецназа, который действовал в первый момент, просто невероятны». Он также заявил, что «Запад должен сделать все возможное, чтобы смягчить последствия российских артиллерийских атак, чтобы украинские вооруженные силы могли нанести им ответный удар... Задача состоит в том, чтобы найти способ нейтрализации и деградации ракетно-ракетно-артиллерийского потенциала российских войск. Если украинские спецоперации не смогут уничтожить российские ракетные установки, Западу придется рассмотреть возможность более прямого вмешательства».

В то время как Аврил Д. Хейнс, директор Национальной разведки администрации Байдена, считает, что России потребуется даже больше войск, чем она накопила вдоль украинской границы в прошлом году, и что там насчитывается около 180 000 солдат. «Первые военные проблемы господина Путина могут заставить его скорректировать свои планы, чтобы взять под контроль всю страну, и остановить свое продвижение после захвата Киева, особенно если генералы запросят количество дополнительных сил, которые будут необходимы для обеспечения безопасности Украины», - сказал Хейнс законодателям.

Хейнс отметил, что ни одна из этих неудач не оттолкнет Путина назад. «Его темперамент всегда заставит его удвоить ставку», - сказал он. «По оценкам наших аналитиков, Путин вряд ли задумался после этой первоначальной неудачи. Они считают, что вместо этого он усилит атаки без дискриминации, чтобы добиться капитуляции украинского правительства, разоружения, нейтралитета и каким-либо образом помешать Украине интегрироваться в Европу».

В сообщениях западной разведки говорится о том, что Владимир Путин «очень расстроен и крайне зол» в связи с провалом первой попытки вторжения в Украину. Спутник/Андрей Горшков/Кремль через REUTERS

Уильям Дж. Бернс, директор ЦРУ, завершил анализ, сделанный высшими экспертами разведки Вашингтона перед конгрессменами: «Путин злится и расстроен прямо сейчас. Вполне вероятно, что он попытается сокрушить украинскую армию без учета жертв среди гражданского населения или чего-либо еще». И добавил лаконичную фразу: «К сожалению, я думаю, что у нас очень уродливые ближайшие несколько недель впереди».

Вывод сделал, невольно, законодатель-демократ из Техаса, который не выключил микрофон и когда встал в конце слушаний, двигал головой с одной стороны на другую, говоря о Путине: «Как безумие, клянусь Богом, сколько безумия в таком маленьком человеке».

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