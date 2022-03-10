Venezuela has seized 79,300 liters of fuel so far in 2022

Каракас, 10 марта Власти Венесуэлы изъяли в 2022 году 79 300 литров топлива, 22 000 кг алюминия, 138 576 кг железа и 213 547 кг металлолома, сообщил в четверг генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб. «До сих пор в 2022 году, всего за два с половиной месяца до 2022 года, было изъято 4423 метра кабеля (...) 79 300 литров топлива (...) 22 000 кг алюминия, 138 576 кг железа, 1939 кг меди и 213 547 кг металлолома», - пояснил Saab в заявлении без вопросов, распространенном венесуэльским государством Телевизионный канал (VTV)). Он также сообщил, что за это же время было арестовано 439 человек, из которых 326 были лишены свободы, 96 были приняты меры предосторожности и 17 были полностью освобождены. О тех, кто был заключен в тюрьму, он не стал детализировать, какие преступления им предъявлены обвинения. Он указал, что 5 марта шесть человек были арестованы на окраине Каракаса, без указания места, за перевозку двух грузовиков с 50 тоннами алюминиевых листов, принадлежащих государственной компании Hidrocapital, которая отвечает за водоснабжение. Сааб отметил, что среди заключенных есть чиновник венесуэльской армии. «Все были лишены свободы за преступления, связанные с незаконным оборотом стратегических материалов и объединением для совершения преступлений», - добавил он. Что касается конфискации металлолома, то прокурор заверил, что это «товар в хорошем состоянии», который не должен быть исключен из венесуэльских публичных компаний, если только он не получит одобрения комитета нефтяной компании PDVSA, которая «порождает этот тип дезинтеграции». Именно поэтому он заявил, что разрабатывается протокол действий, чтобы «стратегический материал» мог легально и свободно циркулировать по стране с необходимыми разрешениями. 24 февраля Saab указал, что с 2017 года 12 485 человек были арестованы за «кражу» и оборот «стратегических материалов», полученных после демонтажа оборудования и объектов государственной нефтяной компании PDVSA и государственных сервисных компаний. Он также сообщил, что с 2017 года прокуратура обвинила 5564 человека в «краже электрических проводов, черных металлов и труб». ШЕФ ск/сб/копировать