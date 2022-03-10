Велес посещает Арсенал на свидание 6

В этой игре две команды, которые выиграли ничью в последнем матче, и постараются сохранить три очка, чтобы продвинуться в турнире.

Арсенал набрал только одно очко в последнем матче против Лануса после сравнения со счетом 2:2. За предыдущие 4 дня он одержал победу 1 раз, 1 сравнял счет и дважды потерпел поражение.

Велес добавил один за другим в предыдущую дату после того, как сравнял счет 1 к 1 с Estudiantes. В последних матчах он одержал 1 победу, 2 поражения и 1 ничью.

Виадук и Фортин будут измерены завтра в 19:15 (время Аргентины). Матч, соответствующий дате 6 Кубка профессиональной лиги Аргентины - 2022, будет проведен на Viaducto.

Нестор Питана будет судьей, который доставит правосудие на этом заседании.

Расписание Арсенала и Велеса, в зависимости от страны

Аргентина: 19:15 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 17:15

Мексика CST и Никарагуа: 16:15

Mexico Mexico Most: 15:15

PST в Мексике: 14:15 вечера

Венесуэла: 18:15

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