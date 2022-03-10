Van Gogh and his abduction by the olive groves that surrounded his psychiatric hospital

Амстердам, 10 марта Музей Ван Гога откроет в эту пятницу выставку, посвященную серии из пятнадцати картин оливковых рощ, которые голландский художник сделал в период с июня по декабрь 1889 года в Сен-Реми-де-Прованс, на юге Франции, что отражает очарование художника формами и огни листьев этих деревьев. На первый взгляд, все они могут выглядеть одинаково, но на самом деле каждое произведение рассказывает свою историю. Они написаны в разное время года и времени суток и с разных точек зрения в поисках типичных характеристик оливкового дерева Прованса. «Оливковые деревья очень характерны, и я изо всех сил пытаюсь это запечатлеть», - писал он своему брату Тео в сентябре 1889 года. На выставке представлены 15 картин и 10 рисунков, которые отражают «интенсивную личную и духовную привязанность» художника к оливковым деревьям, и все они несут безошибочную печать Ван Гога: сам художник считал их лучшими работами своего времени на юге Франции, который стал свидетелем одного из своих самых жестких этапов, когда он перенес серьезную депрессию и ему пришлось иметь дело с психозом. В разгар стольких страданий оливковые рощи были символом сопротивления и передавали обнадеживающие чувства вечности и единства голландскому художнику, который был помещен в психиатрическую больницу, окруженную оливковыми деревьями. «В тот очень сложный для него сезон он нашел комфорт и поддержку в природе и живописи», - сказала куратор выставки Ниенке Баккер. Он начал рисовать оливковые рощи в тот момент, когда ему разрешили покинуть убежище, и как только он освоил типичные характеристики деревьев, он начал экспериментировать со своим стилем, чтобы выразить более глубокий смысл, чем у простого дерева: оливковые деревья имели очень личный и утешительный символизм для Ван Гога. Каким бы ни был объект, художник любил работать со своей «музой» прямо перед собой, поэтому он рисовал свои первые оливковые рощи на открытом воздухе, отражая впечатления от увиденного на месте, рыхлыми мазками кисти и множеством разных цветов, и, однажды удовлетворившись композицией, он иногда рисовал новую версию, но из интерьеров и с его наружными работами в качестве ориентира. Но работы студии более стилизованы и далеки от реальности: он ограничивал количество используемых цветов и предлагал формы волнообразными линиями, его мазки были более ритмичными и систематичными по длине и направлению. Много раз он заканчивал работы, начатые под открытым небом в студии. Ван Гог был похищен цветами этих деревьев, эффектом солнца на их листьях и даже их стилизованными стволами, что дало ему идеальное вдохновение для игры с формами, цветами и техниками изображения оливкового дерева. «Это серебристый, иногда более синий, иногда зеленый, бронзовый, отбеливающий на желтом, розовом, фиолетовом или оранжевом фоне до непрозрачного охристо-красного», — описал художник. Помимо прояснения амбиций постимпрессиониста при рисовании оливковых рощ, эти работы также анализируют привычку Ван Гога создавать серии картин на одну и ту же тему: «Как менялись его цвета, композиция, мазки кисти, как он часто работал не только на открытом воздухе, но и внутри своей студии, и как он сделал несколько версий одной и той же оливковой рощи», - объясняет пинакотека, которая откроется в эту пятницу этой весной выставки. Директор музея Эмили Горденкер считала, что «эти замечательные картины показывают любовь Ван Гога к природе и его веру в комфорт через искусство», и подчеркнула, что эта выставка является «редкой возможностью», потому что на ней показаны 15 оливковых рощ Ван Гога в одном месте. После смерти Ван Гога (1853-1890) эти картины остались в руках Тео, но сегодня они принадлежат более чем дюжине европейских и американских коллекций, и их нечасто можно увидеть вместе, так как это произойдет до 12 июня в музее Ван Гога в Амстердаме. Художественная галерея также предлагает обширный каталог с исследованиями этих картин. Имане Рашиди