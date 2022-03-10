Коммунальные услуги 2022 года в Перу: когда выплачиваются, как рассчитываются и кто их получает

В марте производится несколько выплат в рамках прав, которые соответствуют всем официальным работникам, которые в настоящее время работают на всей территории Перу. Сначала был депозит за обучение, до начала учебного года, а теперь работники из разных секторов близки к получению коммунальные услуги.

Распределение прибыли за этот 2022 год будет происходить через 30 дней после ежегодного аффидевита о подоходном налоге от Sunat, принимая в качестве крайний срок — с 25 марта по 8 апреля.

Чтобы лучше понять, как осуществляются платежи, кто их получает и сколько денег вы можете получить, мы делимся этой важной информацией, если вы работаете в частном секторе. Важно, чтобы вы знали не только свои права и преимущества, но и свои обязанности при осуществлении.

ЧТО ТАКОЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?

Разделение прибыли является правом, признанным в статье 29 Политической конституции Перу. Его цель — предоставить работникам доступ к чистой прибыли (если таковая имеется), которую работодатель получает в результате управления их бизнесом.

КАКИЕ КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ОПЛАЧИВАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?

Согласно официальной статье Министерства труда, все компании, находящиеся в режиме частной деятельности, в которых работает более 20 сотрудников, осуществляют приносящую доход деятельность третьей категории (в соответствии с Законом о подоходном налоге), которая в данном году получала годовой доход до уплаты налогов, по которым доходы от рабочей силы определяются.

КАКИЕ КОМПАНИИ НЕ ОБЯЗАНЫ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПРИБЫЛЬ?

Те, которые являются самоуправляемыми, кооперативными и коммунальными, индивидуальными предприятиями, гражданскими обществами и в целом всеми предприятиями, численностью работников которых не превышает 20 человек.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПРИБЫЛЬ?

Это объяснение, чтобы понять, как проводится расчет денег: сначала необходимо установить, превышает ли работодатель количество работников для участия в прибыли. Как это делается? Общее количество сотрудников, которые работали на него в каждом месяце соответствующего года, должно быть суммировано, и общий результат будет разделен на двенадцать.

«Когда количество работников, нанятых компанией, меняется в течение месяца, будет учитываться наибольшее число, округленное до верхнего предела, если полученная доля равна или превышает 0,5», - говорится в письме Mintra.

Для компаний, которые обязаны делиться прибылью, это процент распределения, который зависит от основной деятельности, которую они осуществляют: рыболовные компании 10%, телекоммуникационные компании 10%, промышленные компании 10%, горнодобывающие компании 8%, коммерческие и ресторанные компании 8% и компании, которые перевозят другие виды деятельности 5%.

Какова процедура участия в прибыли? Он разделен на две части, соответствующие:

- Первые 50% рассчитываются путем деления 50% полученной прибыли в соответствии с процентом, который ей соответствует, на сумму дней, отработанных всеми работниками в компании в течение года, этот результат умножается на количество дней, отработанных каждым работником.

- Вторые 50% получаются: 50% соответствующей прибыли делят на общую сумму вознаграждения, полученного работниками в течение года. Для этого мы умножим общее вознаграждение, которое соответствует каждому работнику.

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