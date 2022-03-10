US tactical move in Venezuela of “uncertain” outcome

Встреча между США и Николасом Мадуро носит тактический характер и имеет «очень неопределенный» результат: давление на него, чтобы он вел переговоры с оппозицией сейчас, когда Венесуэле необходимо поместить нефть, которую она продала Китаю, где она продолжает конкурировать с Россией, под санкции за войну на Украине, оценивают аналитики.

На первый взгляд может показаться, что высокопоставленная делегация отправилась в Каракас для встречи с президентом Венесуэлы, которого министерство юстиции США обвиняет в незаконном обороте наркотиков, мотивированное прежде всего волатильностью на мировых энергетических рынках после санкций, введенных против России за вторжение в Украину.

Но «Мадуро нуждается в президенте США Джо Байдене гораздо больше, чем Байдену Мадуро, даже на данном этапе», — сказал AFP Франсиско Мональди, директор латиноамериканской энергетической программы Центра энергетических исследований Института Бейкера.

Проблемы для Мадуро накапливаются: санкции, введенные после выборов 2018 года, которые США и Евросоюз считают мошенническими, заставляют его экспортировать нефть в Китай, а деньги депонируются на счетах в российских банках, которые в настоящее время заморожены войной в Украине. «Неизвестно, сколько у него там денег, но около миллиардов долларов», - говорит Моналди.

- российская нефть в Китае

«Если россияне не экспортируют на Запад, им придется искать другой рынок, то есть Китай, и они вынуждены предлагать гигантские скидки на свою сырую нефть, чтобы разместить ее (...) Они собираются отнять рынок у Мадуро, который должен искать другой», - добавляет он.

До войны в Украине Мадуро находился в положении силы «с заоблачными ценами на нефть и сумел уклониться от санкций с помощью Ирана; на самом деле он не хотел ничего договариваться», говорит эксперт.

«Вашингтон давно интересовался, возможен ли путь взаимных уступок», и об этом просили три группы: родственники американских заключенных, задержанных в Венесуэле, нефтяные компании и венесуэльская оппозиция, которая потребовала от Соединенных Штатов сделать жест, чтобы воскресить переговоры с правительством в Мексике, говорит он Мариано де Альба, эксперт в Венесуэле в Международной кризисной группе.

Джефф Рэмси, директор программы Венесуэлы в Вашингтонском офисе по делам Латинской Америки (WOLA), считает, что «если бы не геополитическая ситуация, это было бы не так срочно, но Соединенные Штаты уже несколько месяцев заявляют, что готовы отменить санкции в обмен на поддающиеся проверке преимущества» и заявление Мадуро о том, что он готов вернуться за стол переговоров «является показателем того, что администрация Байдена оказывает на него давление» и призывает к «повестке дня демократической реинституционализации».

В понедельник Мадуро объявил о возобновлении «с большой силой» процесса диалога в Мексике с оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо, которого США и более 50 стран считают временным президентом Венесуэлы.

Не только это. На следующий день он освободил двух американцев, которые годами находились за решеткой в Венесуэле, хотя они больше заключены в тюрьму в стране.

Политика Байдена не влечет за собой немедленных изменений.

Мадуро по-прежнему обвиняется министерством юстиции, которое предлагает вознаграждение в 15 миллионов долларов за информацию, приведшую к его поимке.

«Это не изменилось. В очень краткосрочной перспективе проблема выглядит как попытка получить доступ к растущим поставкам нефти, но она сопряжена со значительными издержками, включая представление о том, что Соединенные Штаты отдают предпочтение нефти сейчас демократии и правам человека, политическое и финансовое укрепление режима Мадуро, и подрыв Хуана Гуайдо», — говорит Эрик Фарнсворт, вице-президент исследовательского центра Совета Америки.

- Увезти его из России? -

Гуайдо, который призывает к тому, чтобы любая возможная отмена санкций была обусловлена «реальным прогрессом на пути перехода к демократии и свободе Венесуэлы», может пострадать от Вашингтона.

Правительство США «явно не координировало с ним координацию», говорит Фарнсворт, для которого «потенциальная выгода» политики Байдена «очень неопределенна и даже маловероятна».

Венесуэла, страна с крупнейшими запасами черного золота, не может значительно увеличить добычу в краткосрочной перспективе, потому что «за 18 месяцев она не пробурила ни одной скважины», говорит Моналди. «Он может вырасти до миллиона баррелей из примерно менее 800 000, которые она производит сегодня».

Поездка в Каракас состоялась в условиях высокой инфляции в Соединенных Штатах через несколько месяцев после промежуточных выборов в ноябре, в ходе которых, согласно опросам, республиканцы могли взять контроль над Конгрессом у демократов.

Но доставка нефти из Венесуэлы не кажется чудодейственным решением.

Чтобы снизить цены на бензин, цены на нефть должны быть снижены на международном рынке, потому что «поставка некоторых баррелей, которые россияне прекратили поставлять», «практически не влияет» на то, сколько американцы собираются платить, говорит Моналди.

Так вы хотите держать Мадуро подальше от России?

«Причудливо предвидеть, что Мадуро отвернется от Путина, независимо от того, насколько Соединенные Штаты ухаживают за ним», потому что это помогло ему «сохранить хватку за власть», - рвет Фарнсворт.

эрл/дга