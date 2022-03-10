AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
четверг 10 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

US says it gave “nothing” to Venezuela in exchange for liberating Americans

10 март 2022

Вашингтон, 10 марта Соединенные Штаты заверили в четверг, что не идут на уступки Венесуэле в обмен на освобождение двух американцев, находящихся в заключении в стране, и снизили ожидания относительно немедленного смягчения нефтяных санкций против Каракаса. Высокопоставленный американский чиновник, который попросил анонимности, рассказал о субботнем визите высокопоставленных должностных лиц США в столицу Венесуэлы, где они встретились с президентом Николасом Мадуро. «Не было quid pro quo, ничего», - сказал чиновник на телефонной пресс-конференции, используя латинское выражение, которое означает что-то, что получено в качестве компенсации за передачу чего-то другого. Источник сообщил, что Соединенные Штаты уже послали «важный сигнал» Мадуро, организовав первую поездку в Каракас «с конца 1990-х годов» чиновника Белого дома, в данном случае Хуана Гонсалеса, который возглавлял делегацию. «Мы просим их ответить на это освобождением задержанных американцев», - сказал источник, который объяснил достижение «месяцами работы» менеджера Госдепартамента по захвату заложников Роджера Карстенса. «Мы никогда не предлагали (покупали) нефть в обмен на освобождение американцев, мы бы никогда этого не сделали», — подчеркнул чиновник. Согласно сообщениям прессы, правительство президента США Джо Байдена рассматривает возможность отмены части санкций против нефтяного сектора Венесуэлы, введенных ее предшественником Дональдом Трампом (2017-2021 гг.), чтобы сдержать цены на энергоносители после российского вторжения в Украину. В этой связи чиновник заявил, что «никакого решения принято не было» и что «это не то», что Соединенные Штаты «обязались» или что они «вели переговоры» во время своего визита в Каракас. Однако источник не отрицал, что эта тема была затронута во время разговора с Мадуро, который он охарактеризовал как разовую встречу, заверив, что прямо сейчас «переговоров с режимом нет». Вместо этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в среду, что Вашингтон «продолжит обсуждать ряд вопросов» с правительством Венесуэлы, включая освобождение других американцев, которые все еще находятся под стражей в стране. Отвечая на вопрос, почему делегация решила посетить Венесуэлу только что, чиновник сказал, что диалог на более низком уровне о положении заключенных американцев продвигается, и Карстенс, отвечающий за этот вопрос, «увидел возможность» поехать в Каракас. «Мы подумали, что было бы полезно получить представительство от Белого дома, учитывая требования, которые режим обращался к нам, а также к международному сообществу и оппозиции, чтобы режим вернулся за стол переговоров», - пояснил источник. Чиновник не уточнил, что эти просьбы были получены от Мадуро, который, помимо освобождения двух американцев, объявил в эту среду о возобновлении диалога с оппозицией. Источник подчеркнул, что российское вторжение в Украину изменило международную арену, и Соединенные Штаты должны «защищать свои интересы», и выразил надежду, что Россия не ответит менталитетом «холодной войны» и не накажет союзников Вашингтона в регионе. «Страны Латинской Америки и Карибского бассейна - это шахматные фигуры на доске, где США и Россия соревнуются за власть», - сказал он. ШЕФ бакалавр

новости без цензуры