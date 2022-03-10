US says it gave “nothing” to Venezuela in exchange for liberating Americans

Вашингтон, 10 марта Соединенные Штаты заверили в четверг, что не идут на уступки Венесуэле в обмен на освобождение двух американцев, находящихся в заключении в стране, и снизили ожидания относительно немедленного смягчения нефтяных санкций против Каракаса. Высокопоставленный американский чиновник, который попросил анонимности, рассказал о субботнем визите высокопоставленных должностных лиц США в столицу Венесуэлы, где они встретились с президентом Николасом Мадуро. «Не было quid pro quo, ничего», - сказал чиновник на телефонной пресс-конференции, используя латинское выражение, которое означает что-то, что получено в качестве компенсации за передачу чего-то другого. Источник сообщил, что Соединенные Штаты уже послали «важный сигнал» Мадуро, организовав первую поездку в Каракас «с конца 1990-х годов» чиновника Белого дома, в данном случае Хуана Гонсалеса, который возглавлял делегацию. «Мы просим их ответить на это освобождением задержанных американцев», - сказал источник, который объяснил достижение «месяцами работы» менеджера Госдепартамента по захвату заложников Роджера Карстенса. «Мы никогда не предлагали (покупали) нефть в обмен на освобождение американцев, мы бы никогда этого не сделали», — подчеркнул чиновник. Согласно сообщениям прессы, правительство президента США Джо Байдена рассматривает возможность отмены части санкций против нефтяного сектора Венесуэлы, введенных ее предшественником Дональдом Трампом (2017-2021 гг.), чтобы сдержать цены на энергоносители после российского вторжения в Украину. В этой связи чиновник заявил, что «никакого решения принято не было» и что «это не то», что Соединенные Штаты «обязались» или что они «вели переговоры» во время своего визита в Каракас. Однако источник не отрицал, что эта тема была затронута во время разговора с Мадуро, который он охарактеризовал как разовую встречу, заверив, что прямо сейчас «переговоров с режимом нет». Вместо этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в среду, что Вашингтон «продолжит обсуждать ряд вопросов» с правительством Венесуэлы, включая освобождение других американцев, которые все еще находятся под стражей в стране. Отвечая на вопрос, почему делегация решила посетить Венесуэлу только что, чиновник сказал, что диалог на более низком уровне о положении заключенных американцев продвигается, и Карстенс, отвечающий за этот вопрос, «увидел возможность» поехать в Каракас. «Мы подумали, что было бы полезно получить представительство от Белого дома, учитывая требования, которые режим обращался к нам, а также к международному сообществу и оппозиции, чтобы режим вернулся за стол переговоров», - пояснил источник. Чиновник не уточнил, что эти просьбы были получены от Мадуро, который, помимо освобождения двух американцев, объявил в эту среду о возобновлении диалога с оппозицией. Источник подчеркнул, что российское вторжение в Украину изменило международную арену, и Соединенные Штаты должны «защищать свои интересы», и выразил надежду, что Россия не ответит менталитетом «холодной войны» и не накажет союзников Вашингтона в регионе. «Страны Латинской Америки и Карибского бассейна - это шахматные фигуры на доске, где США и Россия соревнуются за власть», - сказал он. ШЕФ бакалавр