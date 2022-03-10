US confirms arrival of Patriot missiles in Poland and announces aid to Ukraine

Краков, Польша, 10 марта Вице-президент США Камала Харрис подтвердила в четверг, что в Польше развернуты две батареи противоракетных систем Patriot, и объявила, что ее страна даст Украине 50 миллиардов долларов через Всемирную продовольственную программу ООН. Харрис заявил во время официального визита в Польшу, что доставка ракетных батарей является доказательством «приверженности» Вашингтона этой стране, которую достигли большинство беженцев, бежавших из Украины из-за войны в этой стране. В Варшаве вице-президент США обсудил ситуацию в Украине с членами польского правительства и напомнил, что Соединенные Штаты развернули в Польше 4700 дополнительных военнослужащих в дополнение к 5000, которые размещаются там на регулярной основе. На пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Харрис подтвердил приверженность Вашингтона статье 5 Договора НАТО, касающейся взаимной обороны его членов, и подчеркнул, что «каждый дюйм территории» альянса будет защищен. «Мы предоставили военную, гуманитарную поддержку и поддержку в области безопасности, и это непрерывный процесс», - сказал он, отказавшись подробно рассказать о возможности возможной доставки истребителей в Украину. На этой неделе польское правительство предложило обменять свои самолеты МиГ-29 на НАТО, чтобы они были доступны Украине в обмен на американские самолеты, и это предложение, по словам Вашингтона, не обсуждалось до того, как оно было обнародовано. «Скажу предельно ясно, что Соединенные Штаты и Польша едины в том, что мы сделали и что будем делать, чтобы помочь Украине. Конечная точка», — сказал об этом Харрис. Дуда, со своей стороны, указал, что предложение соответствует желанию Польши вести себя как «заслуживающий доверия член НАТО» и отвечать на запросы украинской стороны. Харрис также заявил, что объявление о взносе в размере 50 миллиардов долларов в Украину через Всемирную продовольственную программу ООН является дополнением к решению, принятому в последние часы Конгресса США, который одобрил предоставление еще 13,6 миллиарда долларов для распределения в регионе. Это призвано предотвратить гуманитарную катастрофу в Украине и поддержать страны региона в том, чтобы принять более 1,5 миллиона беженцев, которые покинули страну до сих пор, что, по словам Харриса, является беспрецедентной цифрой. Дуда и Харрис осудили, с другой стороны, нападение на больницу матери и ребенка в Мариуполе и потребовали провести расследование, совершила ли Россия военные преступления на Украине. чп/джем/иг