Uruguay records 1,498 new cases of covid-19 and six deaths

Монтевидео, 10 марта, Уругвай зарегистрировал в этот четверг 1498 новых случаев заражения COVID-19 в день, когда умерли шесть человек с диагнозом коронавирус SARS-CoV-2, согласно ежедневному отчету Национальной системы чрезвычайных ситуаций (Синае). Из 8 804 анализов, проведенных в течение дня, 1498 показали положительные результаты, поэтому в Уругвае было зарегистрировано 860 663 случая с момента объявления чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в южноамериканской стране из-за появления первых случаев 13 марта 2020 года. Из этого числа 11 334 человека — это люди, страдающие этим заболеванием, и 86 из них находятся в центрах интенсивной терапии. С другой стороны, в этот день погибло шесть человек, поэтому общее количество смертей от covid-19 увеличилось до 7075. Уругвай сталкивается со второй волной COVID-19 после того, как в декабре был обнаружен омикронный вариант коронавируса SARS-CoV-2, что увеличило число инфекций и смертей от этой болезни. Что касается вакцинации, то, согласно веб-монитору, разработанному Министерством здравоохранения (MSP) до 18, 29 часов (21,29 по Гринвичу) в этот четверг, 2 796 557 человек (78,93% населения) завершили свой график иммунизации двумя дозами китайских фармацевтических компаний Sinovac, англо-шведской AstraZeneca и американская компания Pfizer. Кроме того, 167 198 человек были привиты только первой дозой, а 2 032 794 человека получили дополнительную дозу (которая может быть третьей или даже четвертой). ШЕФ смм/ррт