Национальный институт по правам человека в Уругвае начал раскопки в местном Коррео Уругвае, расположенном в историческом районе Монтевидео, Сьюдад-Вьеха. Цель состоит в том, чтобы найти останки возможных исчезнувших лиц от военной диктатуры, которую страна жила в период с 1973 по 1985 год.

Обыск проводится в ответ на показания медицинского работника, который проводил работы в этом здании в 90-е годы. Как сообщает La Diaria, во время рытья в подвале для установки дренажной камеры и трубы мужчина обнаружил закопанные кости.

По словам свидетеля, кости будут расположены примерно на полтора метра в глубину. Помещение, которое в настоящее время принадлежит почтовому отделению Уругвая, было автостоянкой, которой пользовался президент во время диктатуры. На данный момент у учреждения нет данных о том, кому могли принадлежать останки.

«Это было во время правления Лакаля Эрреры. Я работал над ремонтом здания. Мне пришлось сломать пол и поднять его. Когда я поставил несколько кирпичей, появились кости», — сказал унитаз.

В своих показаниях он заявил, что в подвале была камера, где он мог видеть звезду, нарисованную из Тупамаро на стене, движение сопротивления во время диктатуры.

«Это меня напугало. Я перерезал кости и выполнил свою работу, никому ничего не рассказывая. Со мной был коллега, но он тоже ничего не говорил и до сегодняшнего дня мы никогда не говорили на эту тему. Я не могу быть уверена, что он пропал без вести, у меня нет элементов. Может быть, это испанец из колонии или англичанин из английских вторжений... то, что я знаю, так это то, что там есть тело», - сказал он.

Из-за страха туалет годами молчал. Когда Широкий фронт пришел к правительству почти двадцать лет назад, его побудили связать его с некоторыми людьми вокруг него. Он даже сказал Хавьеру Миранде, бывшему президенту Амплионского фронта, без его интереса, и архиепископу Монтевидео Даниэлю Стурле, потому что он практикующий католик.

Медицинский работник молчал от страха, и ему было предложено рассказать об этом только тогда, когда Широкий фронт занял пост президента при первом правительстве Табаре Васкеса.

Мариана Мота, директор Национального института по правам человека, отметила, что «он сообщал об этом ранее, и это не было должным образом учтено, но это то, что нам не принадлежит. Мы получаем информацию и действуем».

В июне 2020 года мужчина был принят министром обороны Хавьером Гарсией, который сказал ему, что он несет ответственность за представление информации Национальному учреждению по правам человека.

«Мы получили планы, и в августе 2021 года мы отправились туда с людьми из правозащитного учреждения», - сказал работник. «Я обозначил для них место, потому что с камерой и трубкой, которую я установил, ее невозможно пропустить. В январе 2022 года мы снова поехали с тремя антропологами, людьми из почтового отделения... Я снова обозначил это место. Они снова спросили меня о том, насколько она глубока и все такое. Я повторил, что это там, где труба. Тогда мне сказали, что я им больше не понадоблюсь. И я хочу присутствовать», прокомментировал санитарный.

В июне 2020 года мужчина был принят нынешним министром обороны Хавьером Гарсиа, который сказал ему, что он несет ответственность за представление информации Национальному учреждению по правам человека.

В середине утра этого четверга начались подготовительные работы по фоторегистрации. Границы были демаркированы для земляных работ и планиметрии. Затем с помощью профессионального молотка для сноса началось удаление первых слоев, пола и основания пола.

Работа была проведена Исследовательской группой судебной антропологии, и было организовано присутствие полицейских задержаний и ограждений.





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