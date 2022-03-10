Уругвай продолжает поиски тел исчезнувших при диктатуре

Национальный институт по правам человека в Уругвае начал раскопки в местном Коррео Уругвае, расположенном в историческом районе Монтевидео, Сьюдад-Вьеха. Цель состоит в том, чтобы найти останки возможных исчезнувших лиц от военной диктатуры, которую страна жила в период с 1973 по 1985 год.
Обыск проводится в ответ на показания медицинского работника, который проводил работы в этом здании в 90-е годы. Как сообщает La Diaria, во время рытья в подвале для установки дренажной камеры и трубы мужчина обнаружил закопанные кости.
По словам свидетеля, кости будут расположены примерно на полтора метра в глубину. Помещение, которое в настоящее время принадлежит почтовому отделению Уругвая, было автостоянкой, которой пользовался президент во время диктатуры. На данный момент у учреждения нет данных о том, кому могли принадлежать останки.
«Это было во время правления Лакаля Эрреры. Я работал над ремонтом здания. Мне пришлось сломать пол и поднять его. Когда я поставил несколько кирпичей, появились кости», — сказал унитаз.
В своих показаниях он заявил, что в подвале была камера, где он мог видеть звезду, нарисованную из Тупамаро на стене, движение сопротивления во время диктатуры.
«Это меня напугало. Я перерезал кости и выполнил свою работу, никому ничего не рассказывая. Со мной был коллега, но он тоже ничего не говорил и до сегодняшнего дня мы никогда не говорили на эту тему. Я не могу быть уверена, что он пропал без вести, у меня нет элементов. Может быть, это испанец из колонии или англичанин из английских вторжений... то, что я знаю, так это то, что там есть тело», - сказал он.
Из-за страха туалет годами молчал. Когда Широкий фронт пришел к правительству почти двадцать лет назад, его побудили связать его с некоторыми людьми вокруг него. Он даже сказал Хавьеру Миранде, бывшему президенту Амплионского фронта, без его интереса, и архиепископу Монтевидео Даниэлю Стурле, потому что он практикующий католик.
Мариана Мота, директор Национального института по правам человека, отметила, что «он сообщал об этом ранее, и это не было должным образом учтено, но это то, что нам не принадлежит. Мы получаем информацию и действуем».
В июне 2020 года мужчина был принят министром обороны Хавьером Гарсией, который сказал ему, что он несет ответственность за представление информации Национальному учреждению по правам человека.
«Мы получили планы, и в августе 2021 года мы отправились туда с людьми из правозащитного учреждения», - сказал работник. «Я обозначил для них место, потому что с камерой и трубкой, которую я установил, ее невозможно пропустить. В январе 2022 года мы снова поехали с тремя антропологами, людьми из почтового отделения... Я снова обозначил это место. Они снова спросили меня о том, насколько она глубока и все такое. Я повторил, что это там, где труба. Тогда мне сказали, что я им больше не понадоблюсь. И я хочу присутствовать», прокомментировал санитарный.
В середине утра этого четверга начались подготовительные работы по фоторегистрации. Границы были демаркированы для земляных работ и планиметрии. Затем с помощью профессионального молотка для сноса началось удаление первых слоев, пола и основания пола.
Работа была проведена Исследовательской группой судебной антропологии, и было организовано присутствие полицейских задержаний и ограждений.
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