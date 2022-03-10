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четверг 10 март 2022
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Россия

UNHCR raises the number of Ukrainian war refugees to 2.3 million

10 март 2022

Женева, 10 марта Украинцы, которые были вынуждены бежать в другие страны в результате российского вторжения в первые две недели конфликта, составляют 2,31 миллиона человек, сообщило сегодня Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Согласно статистике, ежедневно обновляемой агентством ООН, Польша принимает 1,4 миллиона таких беженцев, в то время как 214 000 находятся в Венгрии, 165 000 в Словакии, 97 000 в России, 84 000 в Румынии и 82 000 в Молдове. К этим цифрам следует добавить неподтвержденное число внутренне перемещенных лиц на территории Украины, которых уже в первые дни конфликта насчитывалось более миллиона человек. Кризис беженцев — это самый тяжелый кризис, который пережила Европа со времен Второй мировой войны. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который недавно посетил Польшу, Румынию и Венгрию, поблагодарил европейскую реакцию на кризис в последние дни. «Крайне важно, чтобы международное сообщество продолжало поддерживать эти меры реагирования на беженцев и помогать принимающим общинам, особенно в Молдове», - сказал он.

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