Ukrainian army tries to stop Russian advance in the southeast

Львов, Украина, 10 марта Украинская армия сообщила сегодня, что она пытается замедлить продвижение российского военного наступления через юго-восток страны, где московские военные силы все еще пытаются контролировать полосу территории к стратегическому порту Одесса, чтобы создать сухопутный коридор, включающий аннексированный Крымский полуостров. Согласно последнему военному докладу Министерства обороны Украины, опубликованному в начале пятнадцатого дня военного вторжения в четверг, украинские войска «продолжают останавливать» наступление российских вооруженных сил в городе Донецке, в Слобожанском районе и в районе Таврии, все на юго-востоке страны. Он также сообщил об оборонных операциях в Харькове и Ойтирке в том же регионе. «Основные усилия сосредоточены на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении», — заявили в военной части Министерства обороны, в которых указали, что «круговая оборона» города Мариуполя, ближайшего к побережью Азовского моря, также продолжается. По словам мэра Вадима Бойченко, в Мариуполе, который в течение десяти дней находился в осаде российскими войсками при поддержке мощных бомбардировок, с начала вторжения погибло 1207 мирных жителей. Министерство обороны также сообщило, что «противника сдерживают», когда он движется в направлении городов Кривой Рог и населенного пункта Нововоронцовка в Херсонской области и ближе к Одессе в Вознесенске и Николаеве, последний в 140 километрах от стратегического украинского порта на побережье Черного моря. На других фронтах партия сообщает об операциях на севере страны по защите границы с Беларусью, которая поддерживает Москву в этой войне, и оборонных операциях в Новгороде-Северском районе, в частности в городе Чернигове, и операциях по предотвращению продвижения российских войск в столицу Киев. «Оборонительные силы и команды города Киева постоянно готовятся к отражению вражеского наступления и наносят ущерб оккупационным силам и сохраняют определенные оборонительные линии», — говорится в официальном украинском сообщении. Что касается управления воздушным пространством, то в военном докладе указывается, что украинские ВВС отражают ракетные и бомбовые атаки, предотвращают вражеские воздушные удары и обеспечивают прикрытие для наземных операций, и что за последние два дня их истребители и зенитные ракетные подразделения «уничтожили четыре истребителя Су-25 и два Вертолеты России». 24 февраля по приказу президента Владимира Путина российская армия начала военное наступление против Украины под предлогом защиты русскоязычного населения сепаратистских районов Донецка и Луганска, на Донбассе, независимость которого она ранее признала. В качестве требований прекратить войну Кремль призывает Украину объявить о своем нейтралитете, признать независимость Донбасса и аннексию Крыма Россией, осуществленную в 2014 году. ШЕФ ок-хма/лаб