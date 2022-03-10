Ukraine says Russian military invasion already caused $100 billion in damage

Российское вторжение до сих пор уничтожило дороги, мосты и предприятия в Украине на сумму около 100 миллиардов долларов, что нанесло серьезный удар по ее экономике, заявил в четверг представитель правительства Киева.

«В настоящее время около 50% наших компаний не работают, а те, которые все еще работают, не работают на 100%», — заявил Олег Устенко, главный экономический советник президента Украины Владимира Зеленского.

«Ситуация с точки зрения экономического роста действительно будет очень удручающей, даже если война немедленно прекратится», - сказал он в виртуальном выступлении перед Институтом международной экономики Петерсона в США.

Устенко повторил свой призыв к европейским и иностранным правительствам сократить доступ Москвы к «кровавым деньгам», бойкотируя российскую нефть и природный газ.

«Европейцы продолжают платить этому монстру, чтобы он убивал наших людей, невинных людей», - подчеркнул он.

В то время как европейские страны полагаются на российскую энергию для отопления своих домов, «могу вас заверить, что в недрах Украины, где прячутся люди, намного холоднее».

Чиновник похвалил Соединенные Штаты за приостановку импорта российской нефти и заявил, что надеется, что Вашингтон также поможет создать «фонд восстановления» для Украины.

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