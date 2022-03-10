Ukraine: Death from Mariupol is taken to a mass grave

МАРИУПОЛЬ, Украина (AP) — Местные власти спешат похоронить погибших в братской могиле, когда за девять дней российской осады Мариуполя, портового города с населением 430 000 жителей на юго-востоке Украины, скопились трупы.

Городские рабочие делали быстрые жесты крестом, когда толкали тела, завернутые в ковры или мешки, в глубокую канаву длиной около 25 метров (80 футов) на окраине города.

С момента открытия во вторник в братском захоронении было захоронено более 70 трупов.

Согласно свидетельским показаниям, примерно половина из тех, кто похоронен, погибла в результате интенсивной бомбардировки города. Другие умерли в своих домах по естественным причинам, но власти не смогли организовать сбор тел или их захоронение.

За последние 48 часов Мариуполь пострадал, по меньшей мере, восемь крупных авиаударов, среди которых детская больница и центральная пожарная часть.

Жители города остаются в убежищах как можно больше, так как температура опускается до -9 градусов по Цельсию (15 градусов по Фаренгейту).