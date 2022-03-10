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четверг 10 март 2022
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Россия

Ukraine and Russia fail to make progress on humanitarian corridors or ceasefire

10 март 2022

Стамбул, 10 марта Украина и Россия не добились прогресса сегодня в открытии гуманитарного коридора для эвакуации города Мариуполя, осажденного российскими войсками, или для достижения прекращения огня, заявил министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавров. «Я приехал с гуманитарной целью. Откройте гуманитарный коридор для людей, которые хотят покинуть Мариуполь. К сожалению, министр Лавров не был в состоянии пойти на компромисс, заявил Кулеба СМИ после краткой встречи. ШЕФ иут-ас/рмл

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