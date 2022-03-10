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Россия

UK freezes assets of Abramovich, owner of Chelsea

Великобритания заморозила активы владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, поскольку правительство Бориса Джонсона резко усилило санкции против известных россиян из-за вторжения в Украину.

10 март 2022
LONDON, ENGLAND - APRIL
LONDON, ENGLAND - APRIL

(Bloomberg) Великобритания заморозила активы владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, поскольку правительство Бориса Джонсона резко усилило санкции против известных россиян из-за вторжения в Украину.

Абрамович и еще шесть россиян столкнулись с полным замораживанием активов и запретом на поездки, а также им запрещено совершать сделки с гражданами или компаниями Великобритании, говорится в заявлении МИД в четверг. Этот шаг фактически сводит на нет план Абрамовича попытаться продать «Челси», который играет в высшей футбольной лиге Англии, и вызывает важные вопросы о будущем клуба.

По данным казначейства Соединенного Королевства, «Челси» не может продавать новые билеты на матчи, в том числе на матчи Лиги чемпионов Европы, а магазины мерчендайзинга клуба будут закрыты. Трансферы игроков запрещены, равно как и новые контракты.

Что произойдет с «Челси» в долгосрочной перспективе, еще менее ясно. По мере роста спекуляций о том, что ему грозят санкции, Абрамович объявил о намерении продать «Челси» и выделить вырученные средства «всем жертвам войны на Украине».

Но в плане не хватало подробностей и оставляло открытой возможность того, что российские жертвы также выиграют от продажи. По данным казначейства, правительство Великобритании рассмотрит разговор о заявке на продажу клуба, но Абрамовичу не разрешат извлечь выгоду из выручки.

Джонсон столкнулся с сильным давлением, чтобы ускорить санкции против россиян, которые, по мнению правительства, имеют тесные связи с президентом Владимиром Путиным. В своем заявлении министерство иностранных дел заявило, что Соединенное Королевство стало первой страной, которая ввела санкции против Абрамовича.

«Не может быть убежища для тех, кто поддержал жестокую атаку Путина на Украину», — сказал Джонсон. «Мы будем безжалостно преследовать тех, кто допускает убийство мирных жителей, разрушение больниц и незаконную оккупацию суверенных союзников».

По данным Соединенного Королевства, стоимость последних мер оценивается в 15 миллиардов фунтов стерлингов (20 миллиардов долларов США). Они доводят число состоятельных россиян, которым были введены санкции после вторжения в Украину, до 18, а также Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Но Абрамович, который является восьмым богатейшим человеком в России по версии Bloomberg, является самым известным в Великобритании из-за своего давнего владения «Челси». Лейбористская партия постоянно призывала к санкциям.

В «заявлении о причинах» санкционирования Абрамовича Соединенное Королевство охарактеризовало его как «видного российского бизнесмена и кремлевского проолигарха», который «имел тесные отношения на протяжении десятилетий» с Путиным.

«Кроме того, Абрамович участвует или участвовал в дестабилизации Украины и подрыве и угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины через Evraz Plc, горнодобывающую и сталелитейную компанию, в которой Абрамович имеет значительный пакет акций и над которой Абрамович осуществляет свою деятельность. эффективный контроль», — говорится в сообщении правительства.

Хотя правительство выдало лицензию на продолжение футбольных операций, последствия санкций останутся серьезными. «Челси» потерял 166 миллионов фунтов стерлингов в прошлом сезоне и часто нуждается в наличных от Абрамовича, который одолжил клубу не менее 1,5 миллиарда фунтов стерлингов на 10 лет.

На этой неделе парламент Великобритании проголосовал за усиление государственных полномочий и ускорение санкций против российских магнатов, хотя законодательство еще не стало законом.

Оригинальное примечание:

Великобритания замораживает активы Абрамовича, сомневаясь в будущем Челси (1)

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©2022 Bloomberg L.P.

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