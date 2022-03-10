Two weeks of Russian invasion of Ukraine

Основные события после начала вторжения России в Украину 24 февраля. По данным ООН, за две недели конфликт уже вытолкнул более двух миллионов украинцев в изгнание.

— Начало вторжения —

24 февраля на рассвете президент России Владимир Путин, собравший за последние недели более 150 тысяч солдат вокруг Украины, объявил о «военной операции» на Украине по защите самопровозглашенных сепаратистских «республик» на востоке страны, независимость которых он признал тремя днями ранее .

Вскоре после объявления в Киеве и нескольких городах Украины раздаются сильные взрывы.

Утром российские сухопутные войска вторгаются на украинскую территорию из России и Беларуси. Рано утром они заняли Чернобыльскую атомную электростанцию.

Наступление вызывает международное возмущение.

- Путин угрожает российской «сдерживающей силе» -

26-го числа российской армии приказано расширить наступление через Украину «во всех направлениях».

27-го числа Владимир Путин объявляет, что привел в боевую готовность «сдерживающие силы» российской армии, которые могут включать в себя ядерное оружие. Белый дом осуждает «неприемлемую» эскалацию.

Европейский союз (ЕС) сообщает, что он будет финансировать закупку и доставку оружия в Украину, в первую очередь.

- лавины санкций -

В отместку западные страны заказывают батарею все более жестких экономических санкций против Владимира Путина и его окружения, а также российской экономики и финансового сектора.

Воздушные пространства закрыты, крупные компании оборвали связи с Россией, которая отрезана от множества спортивных и культурных мероприятий. ЕС запрещает вещание на своей территории российских общественных СМИ RT (ранее Russia Today) и Sputnik.

- Начинаются переговоры между Россией и Украиной -

28-го числа на украинско-белорусской границе проходят первые переговоры между Россией и Украиной, без ощутимых результатов.

Украинский президент призывает ЕС «без промедления» интегрировать его страну в блок.

Владимир Путин требует признания Крыма российской территорией, «денацификации» украинского правительства и предоставления Украине «нейтрального статуса». Вот уже несколько месяцев Москва требует, чтобы Украина никогда не вступала в НАТО.

Рубль падает до рекордных минимумов.

— Под российским огнем —

2 марта после сильного обстрела российские воздушно-десантные войска приземлились в Харькове (на севере), втором городе Украины, недалеко от России.

На юге портовый город Херсон, недалеко от Крыма, также подвергается бомбардировкам.

На юго-востоке российская артиллерия интенсивно обстреливает Мариуполь, на берегу Азовского моря, через день после захвата порта Бердянск, расположенного в 90 километрах.

В столице мирные жители защищаются в метро, превращенном в бомбоубежище.

Цены на углеводороды и алюминий, основным экспортером которых является Россия, стремительно растут. Фондовые рынки падают, а нефть достигает максимумов почти за десятилетие.

- Взятие Херсона -

3 марта российская армия берет под свой контроль Херсон, первый крупный город, попавший в ее руки.

Российские и украинские переговорщики согласовали «гуманитарные коридоры» для эвакуации гражданского населения.

Генеральная Ассамблея ООН активно поддерживает резолюцию, требующую прекращения российского наступления.

Московские войска занимают крупнейшую в Европе атомную электростанцию «Запорожье» (юг).

— Репрессии в России —

4 марта Москва блокирует Facebook и вводит жесткие санкции за распространение «ложной информации об армии», в результате чего многочисленные международные СМИ приостановили свое освещение в России.

- Эвакуация гражданских лиц -

5 и 6 марта две попытки эвакуации мирных жителей из осажденного города Мариуполь не увенчались успехом. Киев и Москва обвиняют друг друга.

Москва объявляет о шести других гуманитарных коридорах, но четыре ведут в Россию или Беларусь, и Украина отвергает это.

При очевидном изменении позиции Зеленский уверяет, что не будет настаивать на членстве в НАТО и открыт для «компромисса» по статусу сепаратистских территорий востока.

8 марта более 5000 гражданских лиц окончательно эвакуированы из Сум и еще 18 000 в Киевской области. Днем позже Зеленский объявил, что по меньшей мере 35 000 мирных жителей были эвакуированы из осажденных городов.

- «Военные преступления» —

Судьи Германии и Испании проводят расследования предполагаемых военных преступлений, совершенных Россией. Несколько дней назад прокурор Международного уголовного суда (МУС) также объявил о проведении расследования.

9 марта Кремль осуждает «экономическую войну» США, которые накануне ввели эмбарго на импорт российской нефти и газа.

На данный момент в ООН погибло 516 мирных жителей, что, вероятно, ниже реального.

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