Через две недели после вторжения России в Украину появилось 15 шокирующих фотографий войны, развязанной Путиным
Тысячи мирных жителей погибли в результате бомбардировок Кремлевской армии, а также солдат из обеих стран. Кроме того, более двух миллионов беженцев бежали в другие страны Европы
10 март 2022
EDITORS NOTE: Graphic content / The body of a Russian servicemen wearing Ukranian service uniform lies inside a vehicle after he and others from a raiding party were shot during a skirmish in the Ukrainian capital of Kyiv on February 25, 2022. - Russian forces are approaching Kyiv from the north and northeast, Ukraine's army said, with rising fears the capital could fall on the second day of Moscow's offensive. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)
Пострадавшая женщина стоит перед госпиталем после обстрела города Чугуев на востоке Украины, когда российские вооруженные силы пытаются вторгнуться в Украину с различных направлений, используя ракетные и вертолетные системы для нападения на украинские позиции на юге, на границе, сообщили в службе охраны. (Фото: Арис Мессинис/AFP)
Врачи проводят искусственное дыхание девочке, пострадавшей во время обстрела жилого квартала в больнице Мариуполя на востоке Украины. Девочка не выжила. (AP Photo/Евгений Малолетка)
Женщин с детьми видно через окно автобуса, когда они прибывают в центр временного размещения, спасаясь от российского вторжения в Украину, в Корчове, Польша. REUTERS/Яра Нарди
Несколько человек спасаются от российских атак в городе Романовка, Украина. REUTERS/Максим Левин
Российский солдат в военном танке задерживается на сепаратистских территориях Луганска (REUTERS/Александр Ермоченко)
Экстренные службы пытаются помочь семье, погибшей от удара российской ракеты в Ирпене, когда они пытались бежать в Киев (AP Photo/Андрей Дубчак)
Украинские спасатели и волонтеры перемещают беременную женщину среди обломков родильного дома, поврежденного снарядами в Мариуполе, Украина. (AP Photo/Евгений Малолетка)
41-летний Александр прижимает ладони к окну, прощаясь со своей 5-летней дочерью Анной в поезде до Львова на вокзале в Киеве, Украина. Александр вынужден оставаться позади, чтобы вести войну, пока его семья покидает страну в поисках убежища в соседней стране. (AP Photo/Эмилио Моренатти)
Волонтер плетет камуфляжные сетки для украинской армии, в то время как российское вторжение в Украину продолжается во Львове, Украина. REUTERS/Павел Паламарчук
Иерей Макарий, заведующий монастырем с 1051 года, старейшим в Украине и объектом всемирного наследия с 1990 года. Он готов взять в руки оружие, чтобы защитить его за баррикадами, которые они построили (Хоакин Санчес Мариньо, специальный посланник Infobae)
Жители посещают открытый тренинг, организованный для гражданских лиц ветеранами войны и волонтерами, которые обучают основам обращения с оружием и оказанию первой помощи на одном из пляжей города Киева. (Фото Гени Савилов/AFP)
Тело российского военного в украинской служебной форме лежит внутри автомобиля после того, как он и другие члены штурмовой группы были застрелены во время стычки в украинской столице Киеве. (Фото Сергея СУБИНСКОГО/AFP)