Two leaders of the Libyan government in Dbeibah resign

Как сообщает местная ежедневная газета «Ливия Аль-Хадат», Триполи, 10 марта министр государственной службы Ливии Абдель Фаттах Аль Худжа и государственный секретарь по вопросам иммиграции Адждид Маатук объявили в четверг об отставке исполняющего обязанности исполнительной власти, чтобы избежать политического раскола в стране. В двух видеороликах, опубликованных этим СМИ, чиновники утверждали, что их решение было принято после назначения 10 февраля Фатхи Башаги премьер-министром, чтобы возглавить новый переходный этап, который отложит выборы как минимум на 14 месяцев. Они также отозвали свою клятву перед Палатой представителей (восточная) соблюдать конституционную декларацию и целостность страны и заверили, что готовы осуществить передачу власти своим преемникам, чтобы «не участвовать в возвращении к политическому разделению». Глава правительства национального единства (GNU) Абдельхамид Дебейба, находящийся у власти с февраля 2021 года, вчера встретился в столице с 14 иностранными послами и подтвердил свою приверженность проведению выборов «как можно скорее», как это предусмотрено в плане специальной миссии ООН в Ливии (МООНПЛ). Со своей стороны, Башага сообщил во вторник, что он возьмет власть в Триполи в ближайшие два дня «силой закона, а не законом силы», несмотря на отказ Дбейбы отказаться от своего мандата, не пройдя через опросы. Новый лидер утверждал, что его кабинет не будет параллельным, а будет представлять различные ливийские регионы и что он обладает опытом всех сторон, включая старый режим, и поэтому предупредил об опасности возвращения к войне. Глава МООНПЛ Стефани Уильямс начала в понедельник раунд консультаций с двумя противоборствующими державами в попытке сблизить позиции и возобновить избирательный процесс. С этой целью он предлагает создать объединенный комитет в составе 12 членов, задача которого будет заключаться в достижении консенсуса по конституционным основам до конца марта, с тем чтобы выборы состоялись как можно скорее. Переходный процесс сталкивается с новым расколом в законодательной ветви власти, как это произошло в 2014 году с поддерживаемым ООН правительством национального согласия (ПНС) в Триполи (запад); и еще одним правительством, расположенным в городе Тобрук (восток) под опекой маршала Халифы Хафтера, силача страны. После того как Избирательная комиссия отложила президентские выборы 24 декабря всего через 48 часов после подсчета голосов, парламент считает, что мандат Дбейбы истек после того, как не удалось выполнить свою задачу: объединить национальные органы, сохранить режим прекращения огня и провести выборы. Ливия — несостоявшееся государство, жертва хаоса и гражданской войны, поскольку в 2011 году НАТО способствовало победе различных повстанческих группировок против деспота Муаммара Каддафи, находившегося у власти в течение 42 лет. ШЕФ мак-нрм/джгб