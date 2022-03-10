Двенадцать Мел обыграли Виторию со счетом 1:0 дома

Имея малейшее преимущество в голе, Досе Мел одержал победу над Виторией в матче, сыгранном за Бразилию 7 - Чемпионат Байано 2022 года. Визит забил единственный гол, который был забит против матча через 40 минут в первом тайме, через Матеуса Мораеса против.

Фигурой партии был Матеус Пейкс. Защитник Досе Мела был важен.

Ренан также был релевантен. Защитник Досе Мела был важен.

На встрече было несколько предупреждений: Руан Насименту, Кассиано, Чезинья и Жуан Педро.

Стратегист Досе Мела Сержиу Араужу душ Сантуш остановил стартовую одиннадцать с тактикой 4-4-2 с Кассиано в воротах; Матеус Пейше, Ренан, Ренан и Руан Баия на линии обороны; Фрейре, Элионе, Касике и Марселиньо в середине; и Чоринью и Сезинья в атаке.

Со своей стороны, те, кого выбрал Луис Баррос Кавальканти, вышли на поле по схеме 4-3-3 с Лукасом Арканхо под тремя костюмами; Алемао Тейшейра, Алиссон Кассиано, Матеус Мораес и Висенте в защите; Жоао Педро, Алан Сантос и Жадсон в середине корта; и Луиди Виегас, Диней и Роберто в ведущая.

Судья, выбранный для ведения матча на стадионе Кармелито Барбоза Алвес, был выбран Эмерсон Де Алмейда Андраде.

На следующий день Досе Мел выступит в качестве посетителя перед Баия-де-Фейра, а Витория посетит UNIRB.

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