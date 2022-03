“Turning Red”, a Pixar film made by women in a man's world

Алисия Гарсия де Франсиско Мадрид, 10 марта После того, как Pixar дала жизнь куклам, машинам, монстрам или роботам, пародировала супергероев или рассказывала о душе и чувствах, теперь Pixar полностью погрузилась в сложную стадию полового созревания девочки в «Красном» и делает это с командой, полной женщин, в мире анимации, в высшей степени мужской. Режиссер - Доми Ши, которая подписывает сценарий с Джулией Чо и Сарой Штрайхер, а главным продюсером является Линдси Коллинз, а также женщины-профессионалы, ответственные за многие технические области фильма, который открывается в эту пятницу на Disney+. «Мы начинаем видеть женщин, которые преуспевают после долгого пребывания в армии. И, конечно, с точки зрения управления мы начнем видеть, как двери открываются сразу, и за плечами много женщин», - пояснила Ши в интервью EFE в Мадриде. В сопровождении Коллинза директор «Turning Red» признает, что когда она начинала в мире анимации — она пришла в Pixar в качестве стажера в 2011 году — женщин в направлении было не так много, но она говорит, что всегда чувствовала поддержку компании и её коллег. Как в своих предыдущих работах в фильмах «Наизнанку» (2015), «Суперсемейка 2» (2018) или «История игрушек 4" (2019), так и в своем восхитительном короткометражном фильме «Бао» (2018), за который он получил «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм. А также с тем, что является его дебютом в художественном фильме «Краснеет», очень личной историей, с большим количеством автобиографической, но смешанной с фантазией древних китайских легенд и в которой менструация говорят открыто, как в предыдущих фильмах Pixar, депрессия или смерть уже обсуждались. Главный герой — Мейлин Ли, 13-летняя девочка, главная одержимость которой - посетить концерт своей любимой группы The 4 Town со своими лучшими друзьями. Её мать, Минг, очень контролирует её и едва позволяет ей выйти из дома. Но внезапно Мэй превращается в красную панду. «У Мэй много Domee Shi, но и у многих женщин, которые принимали участие в этом проекте», - вспоминает продюсер. «Когда мы проводили интервью, чтобы выбрать людей, ответственных за группу фильма, мы попросили их рассказать нам, почему они считают, что им следует работать над фильмом». Женщины, участвовавшие в этом отборе, дали им отличные ответы о том, насколько ужасным был их первый период, и о других деталях, которые нашли отражение в сценарии и фильме. Вот почему в этом фильме высокий процент женщин, чего раньше не было в фильмах Pixar. «И это помогло нам рассказать историю, в которой мы чувствовали себя настоящими, настоящими и смелыми, потому что нас окружали женщины». Хотя Ши отмечает, что мужчины, работавшие над фильмом, и коллеги Pixar были одинаково чутко отнесены к этой истории. «Несмотря на то, что они никогда не были десятилетней азиатской девочкой», — со смехом добавляет режиссер. Но она очень гордится тем, что такой персонаж, как у Мэй, и история, подобная той, что в фильме «Покраснеет», показали, что можно создать женского персонажа, с которым аниматоры Pixar хотят тусоваться. «Это то, что можно почувствовать в анимации. Они стали так веселиться с персонажами, что играли с ними и пытались спровоцировать смех других». Было особенно весело искать движения Мэй, когда она танцевала на улице со своими друзьями под ритм любимых им песен бойз-бэнда. Группа, которая поет песни, написанные для фильма Билли Эйлиш и ее братом Финнеасом: «Nobody Like U», «1 True Love» и «U Know What's Up». «Мы думали, что это будет невозможно», — говорит Коллинз. Пытаясь убедить Эйллишей, они надели свои лица на вырезанных кукол из 4-го города и отправили их к ним. Они встретились и спросили их: «Хочешь сделать с нами бойз-бэнд?» И они просто согласились. Это было не предложение написать песню. «Мы были настолько редки и уникальны с нашим вопросом, что они не могли сказать «нет». Кроме того, они были до того, как фанаты были одержимы своими кумирами - Билли Эйлиш была с Джастином Бибером-, что заставило их быстро связаться с историей Мэй и ее друзей. Четыре девочки, которые находятся в тот момент своего роста, когда каждые пять секунд испытывают разные эмоции, которые постоянно ссорятся со своими матерями и постоянно выходят из-под контроля. Именно это Ши хотел отразить в фильме, возникшем из оглядки на собственную отрочество. «Но я так и не стал красной пандой», - смеется режиссер. ШЕФ агф/лмл (фото) (видео)