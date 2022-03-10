Trudeau announces measures to accelerate the arrival of Ukrainian refugees

Торонто, Канада, 10 марта Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил в четверг в Польше о мерах по ускорению прибытия украинских беженцев в Канаду и увеличению помощи Красному Кресту одновременно с объявлением о том, что президент России Владимир Путин «проиграет» войну в Украина. Трюдо, который сегодня завершил четырехдневное европейское турне в Польше, посвященное встречам с союзниками для обсуждения российского вторжения в Украину, также встретился в Варшаве с вице-президентом США Камалой Харрис. Во время пресс-конференции в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой Трюдо объявил, что Канада выделит 117 миллионов канадских долларов (92 миллиона долларов США) для ускорения прибытия украинских беженцев в североамериканскую страну. Кроме того, Канада увеличит пожертвование Красному Кресту до 30 миллионов канадских долларов (23,5 миллиона долларов США) на гуманитарные нужды в Украине. Во время своего европейского турне Трюдо объявил о других мерах, таких как увеличение канадской военной помощи украинским вооруженным силам, продление развертывания канадских военнослужащих в Латвии и новые экономические санкции против 10 человек, близких к Путину. Трюдо заявил во время пресс-конференции с Дудой, что Путин совершил «ужасную ошибку», вторгнувшись в Украину, и что он «проиграет» войну. На встрече с Харрисом Трюдо добавил, что Путин «недооценил» силу и решимость украинского народа, а также поддержку демократий мира этой стране.