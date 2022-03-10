Трагедия в Санта-Крус: 6-летняя девочка погибла на машине собственной матери

Вчера в полдень в Калета-Оливии, Санта-Крус, девочка всего 6 лет погибла, когда ее случайно сбила машина собственной матери, когда был отпущен ручной тормоз.

32-летняя Карина Олеа припарковала свой автомобиль на пересечении улиц Дэвида Джуитта и Барранкас, в городском районе Ротари 23. Однако выбранное место еще не выбрано. Женщина решила поместить камень под одну из шин, чтобы служить опорой и предотвратить движение автомобиля без нее за рулем.

Как сообщает La Opinión Austral, в момент трагической аварии женщину сопровождала ее 6-летняя дочь Милагро Родригес. В неудачном решении Олеа удалила ранее заложенный камень, думая, что ее зеленый Volkswagen Gol Trend считает, что это вместо этого, но он оказался в тупиковой ситуации и начала спускаться по улице, таранив ее и дочь.

Сотрудники полиции Санта-Крус прибыли в Ротари 23 для проведения разбирательства и опроса свидетелей.

Согласно порталу ADNSUR, выяснилось, что Олег обычно останавливал свой каток камнем, чтобы он не двигался, поскольку он тащил неоднократные неудачи с ручным тормозом.

В то время как женщина получила незначительные травмы и получила неотложную помощь в акушерском районе Зональной больницы, поскольку ее беременность находилась под угрозой, девочка была госпитализирована в медицинский центр с кардиореспираторной остановкой из-за полученных травм. Он прошел кардиореспираторные реанимационные маневры, но в итоге умер.

Местный сосед сказал: «Видно, что у меня не было ручного тормоза, и я клал камень на машину, чтобы остановить ее».

Фольксваген Гол Тренд.

После тщательной медицинской помощи, чтобы оценить, получил ли ее ребенок травмы от удара, было установлено, что Олеа не потеряла беременность и она продолжает без осложнений.

Получив уведомление об инциденте, сотрудники полиции Санта-Крус прибыли на место происшествия, провели соответствующие обследования и опросили свидетелей для получения более подробной информации по делу.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: