Торасо в инопланетном родео: от Боэдо до Майами, аргентинец, создавший лучший бургер в Соединенных Штатах

«Мы из Боэдо. Мы семья», повторяет снова и снова Даниэль Кокки (46 лет). Он взволнован, недоумевает и истощен. У него было очень мало часов отдыха. На берегу моря, между пальмами и белым песком Майами, он только что получил «Окей» от сотен людей.

С портеньо и семейным рецептом Дэниел получил награду People Choice Award, награду, за которую голосуют люди, и является высшим признанием мероприятия The Food Network, которое ежегодно проходит в Саут-Бич, ярмарке, проводимой в интересах Университета Флориды.

Даниэль был дерзким: его поощряли привезти аргентинский продукт в мекку гамбургеров - ту икону американской культуры питания - чтобы конкурировать с другими, кто был в отрасли в течение многих лет. «Это похоже на то, что японское жаркое было выбрано лучшим в Буэнос-Айресе. Это звучит как шутка», - рассказывает он Infobae, счастливый и все еще недоверчивый.

Главный вопрос: чем вы удивили 200 человек, которые попробовали ваш сэндвич? Ничего сложного, хотя 100% ручная работа. Это La Golden: медальон из телятины, покрытый листом плавленого американского сыра, плюс нарезанный красный лук, смешанный в секретном соусе для усиления вкуса. Все эти ингредиенты между двумя пушистыми хлебами и замешиваются вручную.

Страсть к семейной еде

Даниэль Кокки замешивает домашний хлеб, который подавали в гриле Boedo, который стал обязательной остановкой по соседству

«Мои первые воспоминания — на кухне», — рассказывает Дэниел Infobae. «Это было мое место для игры. Меня всегда привлекало, я мог часами наблюдать за мамой, Виолеттой, между кастрюлями и кострами», — добавляет он. Любовь не угасала со временем: в 12 лет он месил булочки или жарил миланцев в семейном бизнесе своих родителей: знаменитом гриле Dany.

В 2001 году, в разгар экономического и социального кризиса, который переживала Аргентина, Дани бросился в пустоту. Он решил открыть свою первую бургерную на Сан-Хуан-авеню. Тотальный пионер ремесленной промышленности за пределами гигантов отрасли. «Прошел всего месяц до социальной вспышки. Мне пришло в голову пристроить через стойку для посуды храм, который уже был установлен среди клиентов. Это был способ расширить бизнес и заявить о себе».

Это было непросто: «Клиенты приходили на гриль, это был магнит, но никто не хотел есть гамбургеры». Кризис тоже не помог, но Дэниел не опустил руки. «Я был убежден, что в какой-то момент это будет иметь проекцию».

специалист по бургерам

Преданный, любопытный и с непревзойденной любовью к семейной работе, только в 2012 году он дал жизнь бару La Birra, как он известен сегодня. «Мы поняли, что нужно специализироваться на блюде. В данном случае я выбрала гамбургер». Он стал своего рода сомелье мяса, сыров и заправок.

Тем временем они росли, совершенствовали вкусовые качества и достигли большего количества людей в Аргентине. Еще в 2018 году они отправились в великое приключение. «Мы гастролировали с Роксаной и моим сыном Ренцо на западном побережье США, а затем пересекли Нью-Йорк и Майами. За месяц мы попробовали 40 бургеров. К нашему удивлению, у нас не только есть хороший рецепт, но и мы на шаг выше», - вспоминает он.

Итак, он хотел пойти дальше, и он предложил своей семье: «А что, если мы пересечем границу?» Они все планировали, но пандемия наступила. Они были в перерыве больше года. Посадка в Майами состоялась в мае 2021 года. Благодаря расположению в районе Норт-Майами-Бич принятие было немедленным.

Даниэль, Роксана и их сын Ренцо являются частью проекта. «Помимо вкуса, семейная ценность является нашим флагманским знаком»

Меню Майами включает 30 разновидностей бургеров, таких как Criolla с болгарским перцем, луком, жареными помидорами и проволета; Висконсин с особым луком, чеддером и салом; Roadside с луком и беконом с добавлением пива и дижонской горчицы; и DC Burguer с помидорами, песто из базилика и двойная проволета, среди прочих. «Мы делаем их с некоторыми адаптациями к местному нёбу», - признается он. Новинкой является хот-дог, символ местной культуры, а также другие блюда, такие как свиные ребрышки, луковые кольца, куриные ножки и батончики из моцареллы.

Так в чем же секрет? Дэниел говорит: «Подготовка другая. Мы делаем все абсолютно домашнее, и это дает очень большое преимущество для этого рынка. В Соединенных Штатах каждый поставщик приносит части продукта, и они собираются в торговых точках, которые в конечном итоге очень похожи друг на друга. Наша компания персонализирована».

Дэниел счастлив. Он знает, что настойчивость была ключом к его росту. Сегодня он мечтает покорить новые вкусы в Европе. Скоро они прибудут в Мадрид и Лиссабон. Хотя его любимым местом всегда является кухня, рядом с огнем.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:







