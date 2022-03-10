Thursday, March 10, 2022

. МОТОЦИКЛ - Завершите второй раунд Кубка мира по ралли-рейдам в Абу-Даби в пустыне. . АВТОСПОРТ - Вторая и последняя предсезонная тренировка Формулы-1 на международном автодроме Бахрейна в Сахире (до 12) (ФОТО) . БАСКЕТБОЛ - NBA: Филадельфия 76ers-Бруклин Нетс и Денвер Наггетс-Голден Стэйт Уорриорз. — Евролига. 29 тур (ФОТО): Асвел Виллербан-Битчи Баскония и Реал Мадрид-Армани Милан. . ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ - Париж-Ницца (до 13) (ФОТО). - Тирренско-Адриатическое море (до 13 лет) (ФОТО). . ФУТБОЛ — Лига Европы. 1/8 финала, первый матч (ФОТО). Хроники матчей Севилья-Вест Хэм, Барселона-Галатасарай, Аталанта-Леверкузен, Брага-Монако и Глазго Рейнджерс-Ред Стар Белград. - Лига конференций. 1/8 финала, первые матчи: Паок-Гент, Партизан-Фейеноорд, Славия Прага-Ласк и Витесс-Рома, Бодо/Глимт-Аз Алкмаар, Лестер-Стад Ренне, Марсель-Базель и ПСВ-Копенгаген. — Англия. Сережки. День 30: Норвич-Челси. День 21: Саутгемптон-Ньюкасл. День 19: Вулвс-Уотфорд и Лидс Юнайтед-Астон Вилла. (ФОТО) - Кубок Либертадорес: католический U. (Ecu) -Сильнейший (Бол). - Кубок Южной Америки: Херманос Кольменарес (Вена) -Ла-Гуайра (Вена), Насьональ Асунсьон (Пар) -Гуайрена (Пар), Испанский (Чи) -Антофагаста (Чи), Дельфин (Эку) -Нин де Октубре (Эку), Ж. Вильстерманн (Бол) -Гуабира (Бол), Ла Эквидад (Кол) -Юниор (Кол) и Уондерерс (Уру) -Серро Ларго (Уру). — В Никарагуа. 9-й тур: Унан-Манагуа — Ювентус Манагуа, Реал Эстели-Окотал и Манагуа — Вальтер Ферретти. . ГОЛЬФ - Мировой тур DP. MyGolfLife Open, организованный компанией Pecanwood, в клубе Pecanwood в Хартбиспурте (Южная Африка) (до 13 человек). - Тур ПГА. Чемпионат игроков на TPC Sawgrass в Понте-Ведра-Бич, Флорида (США) (до 13). (ФОТО) . МОТОСПОРТ - Интервью с испанским гонщиком Repsol Марком Маркесом, восьмикратным чемпионом мира по мотоциклам, которому предстоит свой десятый сезон в MotoGP в 2022 году в высшем классе (ФОТО) (ВИДЕО) . ОЛИМПИЗМ - Паралимпийские зимние игры в Пекине (до 13 лет) . ТЕННИС - Турнир Indian Wells Masters 1.000 и WTA 1.000 (Калифорния, США) (до 20) — ДЭП/ОСЕ